Türk Böbrek Vakfı'ndan Habertürk'e ödül

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Türk Böbrek Vakfı'ndan yapılan açıklamada, tüm sağlık alanında toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın arttırılması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarınca bu alanda verilen hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere düzenlenen 'Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri', 21 Kasım 2022 Pazartesi günü düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacak.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk başkanlığındaki jüri komitesi; Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, Prof. Dr. Cemal İbiş, Prof. Dr. Mustafa Akıncı, Prof. Dr. Aydın Türkmen, Prof. Dr. Tevfik Ecder, Ender Merter, Sedat Toktürk, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Gazeteci Mesude Erşan tarafından tüm başvurular değerlendirildi.

Haberler "Türk Böbrek Vakfı 6. Medya Ödülleri" kapsamında yazılı basın, görsel basın, radyo, belgesel, haber ajansı ve internet medyası kategorilerinde; haber- araştırma, röportaj, yazı dizisi-konu ve vaka-inceleme alanlarında incelendi. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden, sağlık haberciliğinin önemli isimlerinden olan Tülay Karabağ anısına atfedilen alanda 'özel haber' kategorisi olarak ele alındı.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra, jüri tarafından ödüle layık görülen isimler aşağıdaki gibi belirlendi.

· Yazılı Basın Haber - Araştırma Dalında, "Tıp fakültelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor: Fakülteler çoğalıyor, nitelik azalıyor" konulu haberiyle; BirGün Gazetesi, Sibel Bahçetepe

· Yazılı Basın Yazı Dizisi – Konu Dalında, "Yeni dünyanın yeni toplumsal sınıfı 65 +" konulu haberiyle; Milliyet Gazetesi, Mert İnan

· Yazılı Basın Vaka – İnceleme Dalında "Kalp operasyonu" konulu haberiyle; Sabah Gazetesi, Gül Kireklo

· Yazılı Basın Röportaj Dalında "Cerrahpaşa'nın nimet ablası 74 yaşında tıp fakültesinden mezun oldu" konulu haberiyle; Türkiye Gazetesi, Ziyneti Kocabıyık

· Televizyon Haber - Araştırma Dalında "Aşı karşıtlığı" konulu haberiyle; NTV, Melike Şahin,

· Televizyon Röportaj Dalında "Engelli İnsanların Sorunları" konulu haberiyle; TV Net, A. Asuman Uğur

· Televizyon Vaka – İnceleme Dalında "Aşı olmayanların yoğun bakım hikayesi" konulu haberiyle; TRT, Fatma Demir Turgut

· İnternet Röportaj Dalında "Bilim insanı Figen Çalışkan'dan kız çocukları ve kadınlara mesaj var" konulu haberiyle; Haberturk.com, Demet Demirkır Önal

· İnternet Vaka – İnceleme Dalında "Kök Hücre Bağışı" konulu haberiyle; Milliyet.com.tr, Senim Tanay Karakuş

· Ajans Haber - Araştırma Dalında "Filyasyon ekibi ziyaret günlüğü" konulu haberiyle; ANKA Haber Ajansı, Edda Sönmez

· Ajans Röportaj Dalında "Önce hastası, sonra öğrencisi, en sonunda da meslektaşı oldu" konulu haberiyle; Demirören Haber Ajansı, Özlem Yurtçu Karabulut

· Ajans Vaka – İnceleme Dalında "Akciğer Nakli ve Covid-19" konulu haberiyle; Anadolu Ajansı, Elif Küçük

· "Tülay Karabağ Özel Ödülü" kapsamında ise "Erken Ergenlik Artışı" konulu haberiyle; Star TV, Dilşad Dede Taşkın

Ayrıca Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu tarafından, toplumda sağlık bilincinin gelişmesine yönelik yaptığı haberler ile İhlas Haber Ajansı'ndan, Hasibe Karadağ'a TBV özel teşekkür plaketi verilmesine karar verilmiştir.