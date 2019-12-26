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Atatürk Üniversitesi bünyesindeki çeşitli anabilim dallarının da destekleriyle 2013'te laboratuvar ortamında başlanan çalışmalarda Parkinson, Alzheimer ve depresyonun tedavisi için ilaç üretmek amacıyla çalışma yapıldı.
ULUSLARARASI PATENTLER ALINDI
Denekler üzerinde olumlu sonuçlar verdiği belirtilen "milli ilaç" ile ilgili beraberindeki bilim insanları ile basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, söz konusu ilacın Japonya ile ABD'den uluslararası patentlerinin alındığını aktardı.
İLK MİLLİ İLAÇ
İlacın çok sayıda çalışma ve deney sonucu ortaya çıktığını, glutamat nörotransmitterin yüksek olduğu beyin hücreleri üzerinde koruyucu etkisinin bulunduğunu ifade eden Çomaklı, şöyle konuştu: "Tıp fakültemiz, fen fakültemiz ile veteriner fakültemizin öğretim üyelerinin yılladır üzerinde çalıştığı bu ilaç, Türkiye’nin bitkisel kaynaklı olmayan, orijinal molekülü keşfedilmiş ilk ilacıdır, klinik öncesi çalışmalarla ilacın etkinliği de ispatlanmıştır. Ürünümüz şu an ülkemizde uluslararası patent haklarını elinde bulunduran, yeni sentez, orijinal ilk milli ilaç olma onurunu taşımaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde ürünün Parkinson, Alzheimer ve depresyon gibi sağlık problemlerinde değerleri ideal seviyelere düşürdüğü kanıtlanmıştır."
"İLK MİLLİ İLACI ÜRETMEK GURUR VERİCİ"
Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin 62 yıllık köklü geçmişi bulunduğunu ve yurtta "ilk milli" ilacı üretmenin gurur verici olduğunu söyledi. İnsanlığın kısa sürede ilaçtan yararlanması sağlamayı amaçladıklarını anımsatan Çomaklı, şöyle konuştu: "Bu aşamadan sonra klinik aşamalar tamamlanacak, ilaç insanlığın hizmetine sunulacak. Beklentimiz, maddi olarak zor görülmesine rağmen bazı kısa yollarla çözülebilecek adımların atılması suretiyle klinik ilaç araştırmalarının tamamlanması, en kısa sürede ilacın dünya piyasasına çıkması ve ülkemizin, insanlığın bu ilaçtan faydalanabilmesidir. Bu yönde emek harcayan, gayret gösteren, başarı ortaya koyan mesai arkadaşlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum."
"İLACIMIZ İNSANLAR İÇİN UMUT OLACAK"
Üniversitenin öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da ilacın isminin belirlendiğini fakat açıklamanın henüz erken olduğunu dile getirdi.
İlaç ve etkenleri hakkında bilgi veren Hacımüftüoğlu, "Bu bir ekip çalışmasıdır ve bu çalışmaları yaparken bütün ekip olarak çok özverili olduk. Üniversitenin sunduğu imkanlarla 2013 yılında başladığımız çalışmalarda bugün uluslararası patentlerini aldığımız ilacımız insanlar için umut olacak" dedi.
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