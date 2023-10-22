Türk bilim insanları mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirdi

Proje hakkında bilgiler veren Hastaoğlu, şu değerlendirmede bulundu.

"Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak amacıyla, meyve ve sebze kabuklarının atık olmasını engellemek ve tekrar öğüterek tüketilebilir hale gelmesini sağlamayı hedefledik. Proje sayesinde zengin fenolik (kimyasal bileşik) içeriğe sahip meyve ve sebze kabuklarını çöpe atmak yerine, raf ömrü uzun içecek haline dönüştürmeyi planladık. Böylelikle hem Sıfır Atık Projesi'ne, hem de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 'sorumlu üretim ve tüketim' alt hedefine de katkı sağlamayı amaçladık."