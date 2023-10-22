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        Haberler Sağlık Türk bilim insanları mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirdi - Güncel haberler

        Türk bilim insanları mikroplastik riski olmayan yenilebilir bitki çayı poşeti geliştirdi

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenlerince geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle, meyve-sebze kabuklarından, yenilebilir poşetiyle suda eriyen bitki çayı elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 22.10.2023 - 11:32
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          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne, akademisyenler de geliştirdikleri projelerle katkı sağlıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, Araştırma Görevlisi Şefahat Taşçı, yüksek lisans öğrencisi Beyza Nur İlhan Akyel ve lisans öğrencisi Büşra Kocaman'la birlikte gıda sektöründe "sıfır atık" imkanı sağlayacak proje geliştirdi.

        • 2

          Hastaoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Meyve ve Sebze Kabuklarından İçecek Geliştirilmesi ve Moleküler Gastronomi Teknikleri ile Sunum Olanaklarının Belirlenmesi" başlıklı projeyle, TÜBİTAK'tan "Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında destek almaya hak kazandıklarını söyledi.

        • 3

          Yenilebilir kılıf içinde, kurutulmuş meyve-sebze kabuklarından elde edilmiş suda çözünebilir toz bitki çayı yaptıklarını anlatan Hastaoğlu, kılıfı yenilebilir ve sıcak suda eriyen bir materyalden elde edilen ürünün, mikroplastiğin olumsuz etkilerini ortadan kaldırdığına işaret etti.

        • 4

          Mikroplastiklerin kullanımının azaltılması amaçlanıyor

          Hastaoğlu, proje kapsamında, gıda artıklarını kullandıkları anlatarak, "Bazı sebze ve meyve kabuklarının sebep olduğu çevre kirliliğini azaltmak ve aynı zamanda bitki çaylarının kullanıldığı poşetlerdeki mikroplastik kullanımını azaltmak amacıyla böyle bir proje geliştirdik." dedi.

        • 5

          Proje hakkında bilgiler veren Hastaoğlu, şu değerlendirmede bulundu.

          "Sıfır Atık Projesi'ne katkı sağlamak amacıyla, meyve ve sebze kabuklarının atık olmasını engellemek ve tekrar öğüterek tüketilebilir hale gelmesini sağlamayı hedefledik. Proje sayesinde zengin fenolik (kimyasal bileşik) içeriğe sahip meyve ve sebze kabuklarını çöpe atmak yerine, raf ömrü uzun içecek haline dönüştürmeyi planladık. Böylelikle hem Sıfır Atık Projesi'ne, hem de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 'sorumlu üretim ve tüketim' alt hedefine de katkı sağlamayı amaçladık."

        • 6

          4 renk için 16 farklı meyve ve sebze kabuğu kullanıldı

          Hastaoğlu, proje kapsamında 4 farklı renk oluşturmak amacıyla 16 farklı meyve ve sebze kabuğunu kullandıklarını belirtirken, "Turuncu, sarı, kırmızı ve yeşil renklerde ürün hazırlığı yaptık. Daha çok portakal, limon ve kırmızı pancar kabuğu gibi hem yüksek renge hem de yüksek fenolik içeriğe sahip bitki çayları hazırladık." ifadesini kullandı.

        • 7

          Proje kapsamında temelde üç hedeflerinin olduğunu aktaran Hastaoğlu, şunları kaydetti:

          "Bunlar, atıkların tekrar kullanımını sağlayabilmek, atıkları tekrar kullanırken çevre kirliliğini azaltabilmek ve aynı zamanda bitki çaylarında kullanılan mikroplastiklerin kanserojen etkisini azaltabilmek. Yenilebilir şeffaf poşetler kullanarak, tüketicinin kolay kullanabileceği ve daha sağlıklı şekilde bitki çayına ulaşabileceği çay ürünleri geliştirmeyi hedefledik."

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