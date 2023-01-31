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"MİKROPLASTİKLER ÖN PLANDA OLACAK"

Antarktika'da yapacakları çalışmaları oranın iklimi ve koşullarının belirlediğine dikkati çeken Prof. Dr. Özsoy, şunları kaydetti:

"Planladığımız çerçevede giderse hava koşulları, Antarktika'ya intikalimizle birlikte gemiye dahil olacağız. Toplamda 18 farklı bilimsel projeyi icra edeceğiz. Bu seferin bir farkı da 2204 C TÜBİTAK kutup araştırmaları proje çağrısına başvuru yapan ve birincilik alan kız öğrencilerimiz var. Onlar da TEKNOFEST'te birinciliklerinin ilan edilmesiyle sefere dahil oldular.

Bir artı tarafı da kız öğrencilerimizi sahaya götürmemizin yanı sıra bu seneki seferde bilim kadını sayımızın da diğer seferlere oranla çok olması. Kadın bilim insanlarımızın sahada olması bizim için büyük bir güç. Antarktika'ya intikal ettikten sonra ekip olarak gemiye dahil olacaklar. Lise öğrencilerimizin farklı bir programı olacak. Onlar diğer dünya ülkelerinin üslerini ziyaret edip, uluslararası bilim insanlarıyla tanışacaklar. Bilim laboratuvarlarında çalışma imkanı bulacaklar. Aynı zamanda bu sene Santiago Büyükelçimiz de bizlerle bir arada olacak. O da sahada bizlere eşlik ediyor olacak."

Çok kuvvetli bir ekiple Antarktika'ya gittiklerini ifade eden Prof. Dr. Özsoy, "Her sene daha yenilik katılmış bir şekilde Türkiye olarak sahadayız. Bu çalışmalarda özellikle atmosfer bilimleri ön plana çıkıyor. Jeoloji çalışmaları yapılacak. Mikro plastikler ön planda. Volkanik yapılar, yer bilimleri, ekosistem çalışmaları gibi geniş yelpazede çalışmalarımız var." dedi.

Antarktika'da Türkiye'nin kurduğu meteoroloji üssünün bulunduğunu ve buradaki cihazlardan elde edilen verilerle hava tahminleri yapıldığını anlatan Prof. Dr. Özsoy, "Gezide, Harita Genel Müdürlüğü, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ekipleri de bizlerle. Onların da sahada hem kurdukları ekipmanlardaki verileri toplama, ekipmanların bakımlarını yapma ve bir sonraki seneye hazırlama görevlerini de üstleneceğiz. Deniz tabanı haritaları yapıyoruz. Şu an Antarktika'da bir meteoroloji istasyonumuz var ve buradan günlük veriler alabiliyoruz. Artık hava tahminlerine ihtiyacımız olmuyor ve bu veriler bizim için çok kıymetli." ifadelerini kullandı.