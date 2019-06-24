Türk balı 41 ülkede ağızları tatlandırdı

Türkiye'den yılın 5 aylık döneminde 41 ülkeye yapılan bal ihracatından elde edilen gelir, 10 milyon 456 bin 342 dolara ulaştı. Almanya, ABD ve Suudi Arabistan en çok bal ihraç edilen 3 ülke oldu

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, "Türk balı yurt dışı piyasalarda giderek daha fazla ilgi görmeye başladı. O nedenle de Türkiye'den ve bölgeden ihraç edilen balın, yıl sonuna kadar çok daha fazla ülkede ağızları tatlandıracağına inanıyoruz" dedi

Sürecek...