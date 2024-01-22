Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda kaç gün kalacak ve ne zaman dönecek?
Alper Gezeravcı, uzaya giden ilk Türk oldu. 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti. Uzayda 13 farklı bilimsel deney yapacak olan Alper Gezeravcı, TSİ ile 20 Ocak öğle saatlerinde ekip arkadaşlarıyla birlikte yolculuğunu tamamladı. Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan ne zaman döneceği merak konusu oldu. İşte Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ineceği tarihe ilişkin olarak merak edilenler...
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Türk astronot 19 Ocak gecesi Türkiye saati ile 00:50'de başlayan yolculuğunu öğle saatlerinde tamamladı. Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş, üzerinde yaşanabilen Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden Gezeravcı, uzayda 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan döneceği tarih araştırılıyor. İşte Uzaya giden ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydan döneceği tarihe ilişkin detaylar...
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UZAY YOLCULUĞU BAŞLADI
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.
SpaceX firmasına ait Dragon kapsülünü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak olan Falcon 9 roketi, canlı yayınlanan geri sayımın ardından ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) fırlatıldı.
Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon 9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.
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13 FARKLI DENEY YAPACAK
Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu kapsamında Alper Gezeravcı, Ocak ayındaki fırlatmanın ardından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda gerçekleşecek deneylerden birinin Muş Bilim ve Sanat Merkezindeki öğrenciler tarafından hazırlandığını duyurmuştu.
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ALPER GEZERAVCI UZAYDAN NE ZAMAN DÖNECEK?
Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslarası Uzay İstayonu ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.
Gezeravcı'nın Ocak ayının sonunda Dragon kapsülünün AX misyon mürettebatının Orlando açıklarına okyanusa inmesi planlanıyor.
AX-3 misyonu kapsamındaki ekip UUİ'de yaklaşık olarak 14 gün kalıp, bilimsel deneylerini gerçekleştirecekler.
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ALPER GEZERAVCI KİMDİR?
Alper Gezeravcı 2 Aralık 1979 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Mersin Silifkeli olan askeri pilot Gezeravcı, uzaya çıkacak ilk astronot olarak belirlendi.
Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği okudu ve ayrıca Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim gördü. Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıllık tecrübeye sahip F-16 pilotudur.
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UZAYA ÇIKMADAN ÖNCE 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ GEÇİRDİ!
Uzay misyonunda zorunlu kabul edilen 14 günlük karantina süreci için fırlatmanın gerçekleştirileceği Florida'ya giden Gezeravcı, buradaki amacın herhangi bir hastalığı halihazırda istasyonda görev yapan astronotlara bulaştırmamak olduğunu söyledi.
Gezeravcı, "Dış dünyadan izole edilmiş bir yaşam alanı burası. Bulunduğumuz tesisi terk etmeden bütün ihtiyacımız bize getiriliyor. 8 aylık sürede aldığımız bütün eğitimleri de hem gözden geçirmeye hem tekrar etmeye hem de son operasyonel hazırlık süreçlerine yoğunlaştığımız bir ortamdayız." diye konuştu.
Gündemlerinin çok yoğun olduğunu vurgulayan Gezeravcı, aileleriyle telefonla görüşecek zaman dahi bulamadıklarını söyledi.
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