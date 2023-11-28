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        Haberler Yaşam Astroloji Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'da ödül aldı

        Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'da ödül aldı

        Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 01:25 Güncelleme: 28.11.2023 - 01:25
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          İnsan gözüyle görülmesi imkansız olan kareleri teknolojik ekipmanlar ile fotoğraflayan astrofotoğrafçılar, eşsiz kareler ortaya çıkartıyor.

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          Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde Türk astrofotoğrafçı ödül almaya hak kazandı.

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          Çektiği fotoğraflarla uzayı görüntüleyen Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

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          Bu yıl 15’ncisi düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafları Yarışması'nın Güneş kategorisi diğerlerine oranla daha zor bir kategori olarak biliniyor.

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          64 ülkeden 4 binden fazla fotoğraf ile başvurulan yarışma en prestijli astronomi fotoğrafçı yarışması olma özelliğine sahip.

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          Ergün'ün çektiği ve 3'üncülük almaya hak kazanan fotoğrafında büyük bir Güneş patlaması yer alıyor. 500 milimetre lensle çekilen fotoğraf için özel ekipmanlar ve fitreler kullanıldı.

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          Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, "Uluslararası arenada çektiğim fotoğraflarla birkaç başarıya imza attım. Kazandığım son ödül benim için son derece büyük bir anlam taşıyor."

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          "Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi 2023 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş fotoğrafım sayesinde üçüncülüğe ulaştım.

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          "Bu prestijli yarışmada 64 farklı ülkeden 4 binden fazla fotoğraf arasından seçilmek benim için büyük bir onurdur. Dünya genelinde Güneş kategorisinde kazananlar arasında olmak beni çok mutlu etti" dedi.

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