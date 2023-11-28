Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'da ödül aldı
Türk astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi tarafından düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde üçüncü oldu
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İnsan gözüyle görülmesi imkansız olan kareleri teknolojik ekipmanlar ile fotoğraflayan astrofotoğrafçılar, eşsiz kareler ortaya çıkartıyor.
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Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nin düzenlediği Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş kategorisinde Türk astrofotoğrafçı ödül almaya hak kazandı.
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Çektiği fotoğraflarla uzayı görüntüleyen Mehmet Ergün, Güneş kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.
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Bu yıl 15’ncisi düzenlenen Yılın Astronomi Fotoğrafları Yarışması'nın Güneş kategorisi diğerlerine oranla daha zor bir kategori olarak biliniyor.
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64 ülkeden 4 binden fazla fotoğraf ile başvurulan yarışma en prestijli astronomi fotoğrafçı yarışması olma özelliğine sahip.
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Ergün'ün çektiği ve 3'üncülük almaya hak kazanan fotoğrafında büyük bir Güneş patlaması yer alıyor. 500 milimetre lensle çekilen fotoğraf için özel ekipmanlar ve fitreler kullanıldı.
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Uzayın nadir anlarını görüntüleyen Türk Astrofotoğrafçı Mehmet Ergün, "Uluslararası arenada çektiğim fotoğraflarla birkaç başarıya imza attım. Kazandığım son ödül benim için son derece büyük bir anlam taşıyor."
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"Londra'daki Greenwich Kraliyet Gözlemevi 2023 Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışması'nda Güneş fotoğrafım sayesinde üçüncülüğe ulaştım.
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"Bu prestijli yarışmada 64 farklı ülkeden 4 binden fazla fotoğraf arasından seçilmek benim için büyük bir onurdur. Dünya genelinde Güneş kategorisinde kazananlar arasında olmak beni çok mutlu etti" dedi.
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