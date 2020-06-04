Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Türkiye’de turizmin kalesi olarak kabul edilen Antalya, pandemi sonrası tatil turizmi için hazırlanıyor.

Bu kapsamda, koronavirüs salgınına yönelik aldıkları önlemleri açıklayan Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "Olabilecek en makul sürede normale döneceğimizi düşünerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Odaların hijyeninden ortak kullanım alanlarına kadar her şeyi kapsayan bir güvenlik ve hijyen sürecini yönetiyoruz turizmciler olarak" şeklinde konuştu.

Zafer Alkaya, yurt dışı ve yurt içinden gerek acentelerden gerekse misafirlerden gelen sorular arasında villaların, havuzların ve çocuk kulübünün en fazla sorulan konular arasında olduğunu açıklayarak, "Havuzlarla ilgili çok fazla şey konuşuluyor. Güvenli bir plaj oluşturmaya çalışıyoruz. Her alanda sosyal mesafeyi korumak adına eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Ailelerin tek tedirginliği otel değil. Biz gerekli önlemleri alıyor ve sistemi kuruyoruz. Çocukları sosyal mesafe içinde nasıl tutarız, çocukların dikkatlerini bu anlamda nasıl diri tutarız, eğitim aldığımız şirketlerin bu konuda da eğitimleri var" dedi.

'YABANCI TURİST REZERVASYONLARI ERTELİYOR'

Dış Turizme yönelik beklentiler hakkında da bilgi veren Alkaya, "Dış rezervasyonlar Eylül-Ekim gibi tarihlere öteleniyor. Antalya ve Belek bölgesi yabancı turist anlamında Türkiye’nin en önemli merkezi konumundaydı. 2 büyük pazarımız var. Almanya ve Rusya pazarı. Geçen yıl 7 milyona yakın Rus, 5 milyon Alman turist aldık. Dün Almanya bir açıklama yaptı. Seyahat uyarıları var, riskli ülkeler üzerinde konuşuyorlar. Onlardan biri de ne yazık ki biziz. Avrupa ülkelerine bu yasakları koymadılar, kendi içlerinde bir seyahat imkanı sağladılar. Fakat, Alman firmalarının burada çok büyük yatırımları da var. Dolayısıyla biz, şu anda böyle bir karar çıktı ama çok uzun sürmeyeceğini ve bu durumu düzelteceğimizi biliyoruz" görüşünü paylaştı.

Geçen yıl Antalya'ya 16 milyonu aşan bir turist girdisi olduğundan bahseden Zafer Alkaya, "Bugün itibarıyla bu yıl bu rakamı yakalama ihtimalimiz yok. Pandemi süreci yaşanmamış olsaydı biz Antalya’da bu yıl 20 milyonu yakalayacak bir rakam bekliyorduk. Tabii hiç kimsenin hesaplarında olmayan bir süreç ortaya çıktı" dedi.

Rusya ve İngiltere pazarları hakkında da bilgi veren Zafer Alkaya, "Rusya’nın gönlünde yine Türkiye var ama yaşadıkları süreçten dolayı şu anda biraz içe dönmüş durumdalar. Rusya’da dış seyahatlerin Ağustos-Eylül gibi başlayacağını söylüyorlar. Hem tatil hem golf turizmi açısından İngiltere de önemli bir pazar bizim için. 2Eylül itibarıyla İngiltere’den de özellikle golf olmak üzere beklentimiz yüksek. Ukrayna ile karşılıklı uçuşların açılması kararı alındı. Bu önemli bir gelişme. Ukrayna’dan alacağımız turist diğer ülkelere de olumlu bir örnek teşkil edebilir, teşvik edici olabilir" diye konuştu.

'SEYAHAT KREDİSİ SEKTÖR İÇİN OLUMLU'

Yerli turistin, kendini güvenli hissettiği ve hijyen önlemlerine güvendiği tesisleri tercih edeceğini ve tatil planlarından vazgeçmeyeceğini düşündüklerini ifade eden Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, "İç turizmde seyahat yasağının kalkması ve uçuşların başlaması önemli bir gelişme oldu. Okulların ne zaman açılacağı iç turizm açısından çok önemli. Son anda ortaya çıkan seyahat kredisi meselesi var biliyorsunuz. Bu da iç turizmi olumlu etkileyecektir. Şu anda iç pazarda talep konusunda istediğimiz noktada değiliz. Fiyat artışı söz konusu değil, fiyat sorunu yok. Konu güvenlik sadece" dedi.

Bu sezon sınırlı kapasite ile çalışacaklarını da kaydeden Zafer Alkaya, "Kapasitemizin yüzde 40’ına göre hazırlık yaptık ama yüzde 50’ye de çıkabiliriz. Otellerin normal oranı yerli turizmde yüzde 10’dur. Dış pazarda sıkıntı yaşadığımız dönemde yüzde 15’e çıkmıştı. Bu yıl yüzde 20’ye de evrilebilir" dedi.

Zafer Alkaya turizm sezonunun ciro beklentileri ile ilgili olarak da, "Bu sektör işlerin iyi gittiği zamanda cari açığın yarısını kapatan bir sektördür. Kimse böyle bir pandemi beklemiyordu. Turizm en fazla etkilenen sektör. Misafir akışı, tatil planı olmayınca ciro olmaz. Turizm sektörü de biliyorsunuz geçen yıl 35 milyar doları yakaladı, bu yıl da 50 milyar dolarlık bir beklenti vardı ama planlar şaştı" diye konuştu.