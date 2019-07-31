Hilton ve uluslararası franchise işletmecisi Alshaya Group, çoğunluğu Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye ve Rusya’da olmak üzere toplam dokuz ülkede 70 Hampton by Hilton otelinin lansman ve geliştirilmesi için iş birliği yaptıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamada, önümüzdeki sekiz yılda 50 Hampton by Hilton açmayı hedefleyen Alshaya Group'un, halihazırda geliştirmekte olduğu 20 Hampton by Hilton otelinin de portföye eklenmesiyle birlikte bölgedeki varlığını önemli ölçüde artırmış olacağı kaydedildi.

İlk otelin 2021’de Kuveyt’te açılması bekleniyor. Dünya genelinde 27 ülke ve bölgede hizmet gösteren Hampton by Hilton yaklaşık 2 bin 500 otel ile Hilton'un portföyündeki en büyük marka konumunda.

Hilton Başkanı ve CEO'su Chris Nassetta, "Alshaya Group ile gerçekleştirdiğimiz ortaklıkla, Hampton by Hilton portföyümüzü daha da genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Anlaşma, konaklama endüstrisinde 100 yılı geride bırakan bir marka olan Hilton için son derece önemli" dedi.

Ortaklığın faaliyet gösterdikleri pazarlardaki küresel başarılarını artırmalarına da olanak sağlayacağını belirten Alshaya Group İcra Kurulu Başkanı Mohammed Alshaya, "Bölgede kaliteli konaklama için güçlü ve artan bir talep var" ifadesini kullandı.