Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizmcilerin 'kapıda vize uygulaması'nın kaldırılmasını istediğine yönelik haberler üzerine açıklama yaptı. Bağlıkaya, "Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır" ifadelerini kullandı
Turizm sezonunda sahil beldelerinde yaşanan boşlukların ardından turizmcilerin Yunan adalarında uygulanan 'kapıda vize' uygulamasının kaldırılması yönünde talepleri olduğu öne sürülmüştü. Konuyla ilgili Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) açıklama geldi.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok.
Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist memnuniyetsizliğinin nereden kaynaklandığını bulmaktır.
Vatandaşımız kendi ülkesinde tatil yapma imkânı bulamayıp, yurt dışında tatil yapabiliyorsa, bir turizm başarısından söz etmek mümkün değildir."