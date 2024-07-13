Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması

Yunan adalarına kapıda vize uygulamasının kaldırılması ile ilgili yayılan söylentiler üzerine belirtmek isterim ki; Seyahat Acentaları olarak böyle bir talebimiz yok.



Turizmde kötü bir gidişat varsa bunun çözümü rakiplerimize yapılan seyahatleri engellemek değil, turist…