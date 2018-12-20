Times'ın, Birleşik Krallık'ın en büyük seyahat acentalarından Thomas Cook'a dayandırdığı haberinde, İspanya ve Kanarya Adaları gibi Avrupa'daki en gözde tatil noktalarına seyahat rezervasyonlarında düşüş gözlemlendiği belirtildi.



Habere göre, Türkiye ve Afrika'ya seyahat randevuları yüzde 50 dolayında arttı.



Başbakan Theresa May'in Avam Kamarası'nda yapılacak Brexit oylamasını ertelemesi ve euronun ülkenin para birimi sterlin karşısında güç kazanması buna gerekçe gösterildi.



Times'ın haberine göre Türkiye ve Afrika'nın yanında, ABD, Küba ve Meksika uçuşlarına talepte de artış görüldü.