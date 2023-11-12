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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Yeni hafta sağanak ile başlayacak! Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusunda sağanak bekleniyor! - Güncel hava durumu haberleri

        Marmara, Ege kıyıları ve Antalya'nın doğusu için sağanak uyarısı

        Son dakika haberine göre Meteoroloji'den yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusunda sağanak yağışın etkili olacağı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 14:14 Güncelleme: 12.11.2023 - 14:21
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        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
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        Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

        Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

        Fotoğraflar: İHA

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