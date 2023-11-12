Son dakika: Yeni hafta sağanak ile başlayacak! Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusunda sağanak bekleniyor! - Güncel hava durumu haberleri

Son dakika: Yeni hafta sağanak ile başlayacak! Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusunda sağanak bekleniyor! - Güncel hava durumu haberleri

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Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu için yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak.

Batı bölgelerdeki sağanak ve gök gürültülü sağanağın da İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla'da kuvvetli olması bekleniyor.

Fotoğraflar: İHA