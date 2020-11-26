"Kapadokya jeolojik yapısı, güneşin doğuşunun izlenebilirliği ve meteorolojik şartların elverişli olmasından dolayı dünya sıcak hava balon uçuşlarının merkezi. Misafirlerimize bölgeyle ilgili bilgileri havadayken veriyoruz. Hava şartları müsait olduğu günlerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün verdiği izin doğrultusundan her gün uçabiliyoruz. Güçlü rüzgar, kar ve yağmur olduğunda güvenlik nedeniyle uçmuyoruz. Bu mevsimde uçtuğumuzda bölge daha güzel bir manzaraya sahip oluyor. İstediğimiz vadiye girip istediğimiz yüksekliğe çıkabiliyoruz. Sonbahar uçuşları, sıcak yaz aylarına kıyasla daha güzel oluyor."