Turistin sözlerine üzülüp yapmaya karar verdi

Kars'ın Selim ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Bezirgan köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Kayahan Avcı, Allahuekber Dağları yolu üzerindeki arazisine çam, huş ve ladinden oluşan 2 bin 700 fidan dikerek orman kurdu.
DHA'nın haberine göre Avcı, alana, yıllar önce Diyarbakır ve Tunceli'de şehit olan polis memuru 2 köylüsünün temsili mezar taşı, 2 çeşme ve 5 leylek yuvası kurarak, Boğaziçi Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aslan'ın hediye ettiği Türk bayrağını da 15 Temmuz günü törenle göndere çekti.
Avcı, `Şehitlik Hatıra Ormanı´ adını verdiği alan için yapacak daha çok işinin olduğunu söyledi.
Ormanlık alana ahşaptan köprü ve kamelyalar kuracağını belirten Kayahan Avcı, "Geçen yıl köyümüze bir gurup yabancı turist geldi. Köy meydanında bana şehitliğe nasıl gidebileceklerini sordular. Ben de tarif ettim. İçlerindeki biri bir şeyler söyledi. Rehbere ne söylediğini sordum. O da turistin 'Bu nasıl bir duygu ki Allahuekber Dağları´na giderken yol üzerinde bir dikili taş, bir ağacınız bile yok' dediğini söyledi.
Çok utandım ve seneye gelip buraları görmelerini istedim. Köyün yanında kendime ait 19 dönüm bir arazim vardı. Bunun yaklaşık 2 dönümüne tek başıma 2 bin 700 tane çam, huş ve ladin fidanı diktim. Kurduğum bu ormanlık alanın adını da 'Şehitler Hatıra Ormanı' koydum. Buranın bir özelliği de Allahuekber Dağları yolu üzerindeki ilk Sarıkamış şehitleri hatıra ormanı. Bu arazinin tamamına 2023 yılına kadar fidan dikeceğim. Umarım bir ağaçları bile yok diyen o turist gelip buraları görür. İyi ki de öyle bir şey söyledi ve ben de bunları yaptım. Bunları çök önceden yapsaydık belki de şimdi orman köyüydük" diye konuştu.
Ormanlık alana diktiği mavi renkteki leylek yuvaları sayesinde artık köylerine leyleklerin gelmeye başladığını kaydeden Kayahan Avcı, "Sekiz yıl önce köydeki leylek yuvasını yıktılar. O günden sonra köye leylekler gelmemeye başladı. Ormana diktiğimiz yuvalara gelmeye başlayınca çok sevindim. Bu ormanlık artık şehitliğe gitmek isteyenlerin de mola vereceği yer olacak" dedi.
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