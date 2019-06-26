Ulaştırma ve Altyapı ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının ortak çalışması ile mayıs ayında Ankara-Kars arasında “Turistik Doğu Ekspresi” ilk seferini yaptı. Tren, Ankara-Kars seferini 32 saatte tamamlıyor. 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Bilet ücreti, tek kişi 400 TL olarak belirlendi.

DİĞER İLLER DE SIRADA

Ulaştırma Bakanlığı’na, TCDD’nin, halen seferlerinin bulunduğu diğer Doğu ve Güneydoğu illerinden de benzer özelliklere sahip turistik tren için yoğun talep geliyor. Bakanlık, bu talep üzerine hazırlıklara başladı.

Bu kapsamda ilk aşamada Ankara-Tatvan ve Ankara-Diyarbakır arasında “turistik tren” seferlerinin başlatılması hedefleniyor. Kaynaklar, halen Ankara-Tatvan ve Ankara-Diyarbakır arasında tren seferlerinin bulunduğuna işaret ederek, “Ankara-Tatvan arası sefer yapan bir tren, Ankara-Diyarbakır arası sefer yapan da 2 trenin ‘turistik’ olarak adlandırılan özelliklerle donatılması ve bu şekilde sefer yapması gündemde” dedi.

Peki, tren bilet ücretleri ne olacak? Kaynaklar, bu konuda henüz karar verilmediğini belirterek, “Yolcu talebini olumsuz etkimeyecek bir bilet fiyatı söz konusu olacaktır” dedi.

ANKARA-KARS’TA EYLÜL YOĞUNLUĞU

Kaynaklar, 29 Mayıs’ta ilk seferini yapan Ankara-Kars turistik trenine yeterli talebin olduğunu belirterek, “Yaz mevsimi olmasına karşın talep iyi. Ancak, özellikle eylül ayı için yoğun talep söz konusu. Ankara-Kars’ta özellikle kış mevsiminde talep zirveye çıkıyor” dedi.