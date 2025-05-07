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        Haberler Bilgi Magazin Turist filmi nerede çekildi? Turist filmi konusu ne, ne zaman çekildi? Turist filmi oyuncuları ile hikayesi!

        Turist filmi konusu ne, nerede çekildi?

        Bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Turist" filmi, gerilim ve aksiyon severleri ekran başına kilitleyecek. Başrollerini Angelina Jolie ve Johnny Depp'in paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Florian Henckel von Donnersmarck'ın oturuyor. Altın Küre ödüllü film, gizemli bir kadının Amerikalı bir turisti suça alet etmesini konu ediniyor. Peki, Turist filmi konusu ne, nerede çekildi? İşte filme dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 18:34 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:34
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        • 1

          Florian Henckel von Donnersmarck’ın yönetmenliğini üstlendiği 2010 yapımı “The Tourist” (Turist), bu akşam televizyon izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Angelina Jolie’nin hayat verdiği gizemli kadın karakter, Johnny Depp’in canlandırdığı Amerikalı turist ile tehlikeli bir oyuna sürükleniyor. Gerilim ve dram türlerinde Altın Küre’ye layık görülen film, tekrar gösterimiyle merak uyandırıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          TURİST FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Sevgilisinden ayrılan Frank Taylor, yeni bir başlangıç yapmak için İtalya’nın Venedik bölgesine gider. Bir süre sonra güzelliği göz kamaştıran Elise ile tanışır. Elise ile tanışması Taylor için normal gözükse de bu durum Elise için bir tesadüf değildir. Taylor bir süre sonra içinde bulunduğu tehlikenin farkına varacaktır.

        • 3

          TURİST OYUNCULARI

          Johnny Depp

          Angelina Jolie

          Paul Bettany

          Timothy Dalton

          Steven Berkoff

          Rufus Sewell

          Bruno Wolkowitch

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