Turhan Çömez İYİ Parti'ye katıldı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partiye katılan eski AK Partili Turhan Çömez'e parti rozetini taktı.

Akşener, Çömez'i çok uzun yıllardır tanıdığını belirterek, "Kumpas döneminde direnmiştir ve kendi dediği gibi sürgüne mecbur kalmıştır. Kendisi söylemez ama sokaklarda yatmıştır. Meşhur lobilerin elini öpmeden direnmiştir. Bizim aramıza misafir olarak gelmedin, asli unsur olarak aramızdasın. Hoş geldin, Allah utandırmasın" dedi.