Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Turgut Altınok, Nevruz ateşinden atladı

        Turgut Altınok, Nevruz ateşinden atladı

        AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesince düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına katıldı. Altınok, burada yakılan ateşin üzerinden atlayarak Nevruz geleneğini yerine getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 20:57 Güncelleme: 21.03.2024 - 20:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altınok, Nevruz ateşinden atladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Nevruz ateşi, birliğimize, bereketli, sıcak bir yıla, rahmeti, bereketi olan bir yıla, dünyada birliğin ve sevginin hakim olduğu yıla vesile olsun" dedi.

        Fotoğraf: AA

        Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi'nde düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamasına katıldı. Yöresel danslar ve gösterilerin sergilendiği programda konuşan Altınok, "Nevruz Bayramı, asırlardır Türk Cumhuriyetlerimizde ve Orta Asya'da kutlanan bir bayramdır. Nevruz Bayramı, Türklerin Ergenekon'dan çıkış bayramıdır. Bir taraftan da bahar bayramıdır. Nevruz ateşi, birliğimize, bereketli, sıcak bir yıla, rahmeti, bereketi olan, dünyada birliğin ve sevginin hakim olduğu bir yıla vesile olsun" diye konuştu.

        Fotoğraf: AA

        "2024 YILI ANKARA'MIZA BEREKET GETİRSİN"

        Altınok, düzenlenen etkinlikte ayrıca, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İlyas Demirci'nin elinden, 'Kızıl Elma Türk Dünyası Şehircilik Özel Ödülü'nü aldı. Ödülün ardından teşekkür konuşmasını yapan Altınok, "Tekrardan Nevruz Bayramı'mız kutlu olsun. Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize, Balkanlar’daki kardeş coğrafyamıza selamlarımı sunuyorum. 2024 yılı, başkentimiz Ankara'mıza 31 Mart'ta aydınlık ve bereket getirsin" dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Etiler’de ünlü mekana silahlı saldırı
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Bakan Koca'dan "diyabet sensörü" açıklaması
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        Ceviz suyunun sağlığa olan 10 yararı
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda yanardağ patlaması
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Terör örgütüne üçlü kıskaç! Bahar temizliği nisan sonu başlıyor
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        Semih tepkisi: Mobbing yapıldı!
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        ABD Adalet Bakanlığı'ndan Apple'a dava
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Şahin değil 'kartal'
        Şahin değil 'kartal'
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Büyükekşi'den Süper Kupa açıklaması!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        Seçim broşürü kavgası can aldı
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        "Burası benim mezarım" demişti... Hayatını kaybetti
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Habertürk Anasayfa