Tureks Turunç Madencilik halka arz borsa işlem tarihi: Turseks kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?
Tureks Turunç Madencilik Otomotiv halka arz sonuçları SPK tarafından açıklandı. 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında talep toplama işlemi gerçekleştirilen Tureks Madencilik halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla Borsa'da işlem görmeye başlayıyor. Bu noktada gözler "Turseks kaç lot verdi ve borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına çevrildi. İşte Turekse Turunç Madencilik halka arz sonuçları ve BİST işlem tarihleri hakkında güncel bilgiler...
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Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş. halka arz sonuçları açıklanadı. Sonuçların SPK tarafından duyurulmasının ardından yatırımcılar Tureks Turunç Madencilik halka arzın ne zaman işlem göreceğini merak konusu oldu. İşte, Tureks Turunç borsa işlem tarihine ilişkin detaylar haberimizin devamında...
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI
Tureks Turunç Madencilik halka arzında toplamda 58.976.404 TL nominal değerli paylar, 10,97 TL sabit fiyattan satıldı. Satılan payların tamamı eşit dağıtıldı.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK KAÇ LOT DAĞITTI?
Tureks Turunç Madencilik (MARBL) 3 Kasım 2023 günü saat 18.30’da 22-23 lot hisse katılımcıların hesabına yansıdı.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Tureks Turunç Madencilik'in önümüzdeki hafta içinde borsada işlem görmesi bekleniyor.
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TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZI DETAYLARI
Tureks Turunç Madencilik, halka arz yoluyla 180.000.000 TL olan mevcut sermayesini 48.600.000 TL artırarak 228.600.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş’nin mevcut ortaklarından Mehmet Münir Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Osman Cavit Turunç’un sahip olduğu 4.095.949 TL, Seher Artemiz Akyatan’ın sahip olduğu 1.365.316 TL ve Zühtü Akyatan’ın sahip olduğu 819.190 TL nominal değerli (D) grubu paylar olmak üzere toplam 10.376.404 TL nominal değerli (D) grubu paylar da satışa sunuldu.
TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Tureks Turunç Madencilik halka arz talep toplama işlemleri 2-3 Kasım günlerinde gerçekleştirildi.