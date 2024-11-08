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        Haberler Ekonomi Enerji TÜREK 2024’te kritik çağrı: “Enerji bağımsızlığı için alternatif finansman modelleri şart" - Enerji Haberleri

        TÜREK 2024’te kritik çağrı: “Enerji bağımsızlığı için alternatif finansman modelleri şart"

        Solwie Energy'nin CEO'su Samet Koç, "Küresel enerji krizine çözüm geliştirilebilmesi için enerji yatırımlarında finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekiyor. Özellikle uluslararası fırsatları görmemiz şart" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.11.2024 - 14:13
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        "Enerji bağımsızlığı için alternatif finansman modelleri şart"
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        TÜREB (Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği) tarafından 13. kez düzenlenen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi TÜREK 2024, yoğun bir katılım ile sektör liderleri ve profesyonelleri bir araya getirdi.

        Rüzgâr enerjisi bölgelerinden uzmanlar, paydaşlar, politika yapıcılar ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen kongrenin açılışını TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan,WindEurope CEO’su Giles Dickson, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin gerçekleştirdi.

        “SÜPER İZİN DESTEKLENMELİ”

        Kongre panelistlerinden olan Solwie Energy CEO’su Samet Koç, TÜREK 2024’te yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji projelerinin sürdürülebilir finansman bulması için Türkiye’nin alternatif modellere yönelmesinin şart olduğunu ifade etti. Solwie Energy CEO’su Koç, özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın enerji sektöründeki mevzuat düzenlemeleri konusundaki hassasiyetinin sektörde güvenli bir yatırım ortamı yaratılmasına büyük katkı sağladığını belirtti. Samet Koç, Bayraktar’ın enerji yatırımlarına yönelik süper izin gibi düzenlemeleri desteklemesinin, sektördeki engellerin hızla aşılmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

        “ALTERNATİF FİNANSMAN ŞART”

        "Enerji projelerinde süper izin, yatırımların hızla hayata geçirilmesi için stratejik bir adımdır. Bakan Bayraktar’ın mevzuat süreçlerindeki titizliği sayesinde enerji sektöründe büyük bir hızla ilerliyoruz. Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ulaşma sürecini hızlandıracak her adımı destekliyoruz," diyen Samet Koç, yatırımcı güveninin sağlanmasının sektöre daha fazla yabancı sermaye çekmek için kritik bir unsur olduğunun altını çizdi. Solwie Energy’nin Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunmak için büyük ölçekli rüzgar ve güneş enerjisi projelerine yoğunlaştığını belirten Koç, özellikle yeşil tahviller ve karbon kredileri gibi yenilikçi finansman yöntemlerinin kullanımını artırmanın sektör için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

        Solwie Energy CEO’su Samet Koç, konuşmasında ayrıca dünya genelinde hızla artan ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) yatırımlarının, Türkiye’nin yenilenebilir enerji projeleri için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Koç, "Geleceğin enerji sistemlerini oluşturmak için finansal model ve çözümlerimizi yenilikçi hale getirmek zorundayız. Bu bağlamda, alternatif finansman modelleriyle sektörün önünü açabiliriz," diyerek TÜREK 2024’te bu alanda yeni iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.

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