Turcas Petrol 2024 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Genel Kurul'da 2024 yılına ait finansal tablolar ve faaliyet raporları onaylanırken, 2024 yılının son ayında dağıtılan 145 milyon TL'lik temettü avansına ek olarak 200 milyon TL temettünün de 30 Haziran 2025'ten itibaren dağıtılması onaylandı. Böylece, Turcas tekrardan düzenli temettü dağıtan bir şirket olma yolundaki kararlığını vurguladı.

Turcas CEO'su Batu Aksoy yaptığı değerlendirmede, 2024 yılının hedeflerle uyumlu, dengeli ve güçlü bir performans yılı olduğunu belirtti.

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Shell & Turcas'ın 1.200 değerli bayisinden oluşan dağıtım ağı, Derince'deki madeni yağ tesisleri, Türkiye'nin dört bir yanındaki terminalleri ve 20.000'e yakın ön saha ekibiyle akaryakıt perakendesinde liderliğini sürdürdüğünü ve 2024 yılında 332 Milyar TL hasılat elde ettiğini ifade eden Aksoy, yeni nesil market formatı Shell Select ve deli2go ürünleri ile akaryakıt dışı satışlarda da güçlü büyümenin devam ettiğini vurguladı. Elektrik üretiminde ise RWE & Turcas'ın, 800 MW kurulu güce sahip Denizli Doğal Gaz Kombine Çevrim Elektrik Santrali'nde 2024 yılını %50'ye yakın bir kapasite kullanım oranı ile tamamladığını, 11,3 Milyar TL hasılat elde edildiğini ve tesisin Türkiye'nin elektrik arzında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Aksoy, "Eylül 2024 itibarıyla finansal borçlarımızı tamamen kapatarak, 2024 sonunda konsolide aktiflerimizin neredeyse tamamını özkaynaklarımızla finanse eder duruma geldik. 2025 yılında da güçlü bilanço yapımızı koruyarak, sürdürülebilir büyüme odağımız ve ortaklık kültürümüzle şekillenen portföy stratejimizi sürdürmeyi; aynı zamanda coğrafi çeşitlendirmeye öncelik vermeyi hedefliyoruz. 2024 yılında başlayan temettü ödemelerimizin 2025 yılında da devam etmesi ile birlikte yeniden Borsa İstanbul'un düzenli temettü ödeyen şirketleri arasında yer alma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. Turcas Petrol'ün iştiraklerinin 2025 yılı için öne çıkan planları arasında; Shell & Turcas tarafında bayi kontratları yenilemeleri, elektrikli araçlar için hızlı şarj üniteleri, güneş enerjili istasyonlar ve atık yönetimi çözümleri gibi alanlarda yatırımlar bulunuyor. RWE & Turcas tarafında ise Denizli Santrali'ne entegre hibrit GES projesinde yatırım aşamasına geçilmesi planlanıyor. Turcas'ın 2025 yılında yapmayı planladığı esas sözleşme değişikliği ve 'Turcas Holding' olarak ünvan değişimi işlemi hakkında da bilgi veren Batu Aksoy, "İşlem ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmıştır. Mevzuat gereği bir sonraki adım olarak T.C. Ticaret Bakanlığı onayına başvuracağız. Bakanlık izni sonrasında bu sene içerisinde bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenleyerek İşlem'i pay sahiplerimizin onayına sunacağız" dedi.