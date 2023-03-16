Turan'a 20 milyon TL'lik 'tohum'

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Türk Devletleri arasında fiziki dünya için tasarlanan para transferi sürecini dijital dünyaya taşıyan yerli girişim Turan, yatırım turunda 20 milyon TL tohum yatırımı aldı.

Yapılan açıklamaya göre, yatırım turuna Birleşik Ödeme, Colendi Ventures, APY Ventures, KT Portföy, Tera Portföy, Neo Portföy Türkaz Yatırım Fonu, Re-Pie ve Azerbaycan’ın ilk girişim sermayesi fonu Caucasus Ventures katıldı.

Turan'ın, tüm Türk soyluların Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi Türk Devletleri’ne para transferi yapabilecekleri yüzde 100 dijital bir para transferi geçidi oluşturmanın yanı sıra Türk Devletleri’ne özel geliştirdiği ürün ve finansal hizmetlerle yaklaşık 170 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri arasındaki dijital para transferi geçidinde ilk adımı Türkiye ve Azerbaycan arasında atan Turan, Türkiye’den Azerbaycan’daki tüm banka kartlarına 60 saniye içerisinde para transferi yapabilme olanağı sunmaya başladı.

Turan’ın tohum yatırım turuyla ilgili konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar, "Bugün duyurduğumuz yeni yatırım turumuz ile 2023 yılında başta Azerbaycan ve Özbekistan olmak üzere bölgedeki varlığımızı açacağımız yeni ofislerle güçlendireceğiz" dedi.

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