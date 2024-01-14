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        Haberler Televizyon Turabi kimdir, kaç yaşında? Turabi Survivor'a kaç kez katıldı? Survivor 2024 Turabi nerelidir?

        Survivor Turabi kimdir?

        Survivor 2024 All Star yarışması için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Survivor 2024 yeni konsepti ve yarışmacıları ile gündeme geldi. Yeni sezonda yer alan isimlerden biri olan Turabi'nin, Survivor yarışmasında sergileyeceği performans konuşulurken hayatı hakkında detayları haberimizde derledik. İşte Survivor Turabi'nin hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 18:24 Güncelleme: 14.01.2024 - 18:24
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        • 1

          Her sene TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni yılda yeni konsepti ile 1 Ocak Pazartesi akşamı izleyicileri ile buluştu. Kırmızı takımda yer alan Turabi'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Turabi kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Turabi'nin hayatı hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...

        • 2

          TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

          Turabi Çankıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin’de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.

        • 3

          2013 yılında Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. 2014, 2015 ve 2018 yıllarında Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasına katıldı. 2014 Survivor Gönüllüler takımında yer aldı şampiyon oldu. 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da 1. oldu ve ard arda iki kez Survivor yarışmasını kazanan ilk kişi oldu. Survivor yarışmasından sonra birkaç sinema filmi ve dizide rol aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çocuklarda süt içme alışkanlığı kazandırma konulu bir kamu spotunda yer aldı. 2018 yılında üçüncü kez Survivor yarışmasına katıldı. Yarışmayı 5. olarak tamamladı. 2019 yılında ABD'de yayımlanan The Challenge: War of the Worlds adlı yarışmaya katıldı ve şampiyon oldu.

        • 4

          TURABİ ÇAMKIRAN HANGİ TAKIMDA?

          Turabi Survivor'da Kırmızı takımda yarışıyor.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

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