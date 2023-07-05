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Tur Suresi Okunuşu ve Anlamı: Tur Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Tur Suresi okunuşu: Tur Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Tur Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 49 ayettir. Sure, adını birinci ayette geçen “etTur” kelimesinden almıştır. Tur, dağ demektir. Burada Hz. Musa’ya ilk vahyin geldiği, Sina Yarımadası’nın güneyindeki Sina dağı kastedilmektedir. Surede başlıca, ahiret halleri, kafirlerin karşılaşacakları ceza, müminlerin mükafatları konu edilmekte ve müşriklerin Hz. Peygamber hakkındaki batıl iddiaları reddedilmektedir. Tur Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 05.07.2023 - 14:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Tur Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Tur Suresi, Kur'an'ın 52. suresidir. Sure, 49 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayette geçen Sina yarımadasında ve Musa’ya Tevrat’ın 10 emrinin verildiğine inanılan Tur dağından alır. Tur Suresinde Allah’a inanmayanların cehennemde yanmalarından, Allah’a inananların cennete gideceklerinden, cennetin nimetlerinden bahsedilir. Tur Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Tur Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Tur Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Vet tur

    2.Ve kitabim mestur

    3.Fi rakkım menşur

    4.Vel beytil ma'mur

    5.Ves sakfil merfu'

    6.Vel bahril mescur

    7.İnne azabe rabbike le vakı'

    8.Ma lehu min dafi'

    9.Yevme temurus semau mevra

    10.Ve tesirul cibalu seyra

    11.Fe veyluy yevmeizil lil mukezzibin

    12.Ellezine hum fi havdıy yel'abun

    13.Yevme yude'une ila nari cehenneme de'a

    14.Hazihin narulleti kuntum biha tukezzibun

    15.E fe sıhrun haza em entum la tubsırun

    16.Islavha fasbiru ev la tasbiru sevaun aleykum innema tüczevne ma kuntum ta'melun

    17.İnnel muttekıyne fi cennativ ve neıym

    18.Fakihine bima atahum rabbuhum ve vekahum rabbuhum azabel cehıym

    19.Kulu veşrabu heniem bima kuntam ta'melun

    20.Muttekiine ala sururim masfufeh ve zevvecnahum bi hurin ıyn

    21.Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanim elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey' kullumriim bima kesebe rahin

    22.Ve emdednahum bi fakihetiv ve lahmim mimma yeştehun

    23.Yetenazeune fiha ke'sel la lağvun fiha ve la te'sim

    24.Ve yetufu aleyhim ğılmanil lehum keennehum lu'luum meknun

    25.Ve akbele ba'duhum ala ba'dıy yetesaelun

    26.Kalu inna kunna kablu fi ehlina muşkikıyn

    27.Fe mennellahu aleyna ve vekana azabes semum

    28.İnna kunna min kablu ned'uh innehu huvel berrur rahıym

    29.Fe zekkir fema ente bi nı'meti rabbike bi kahiniv ve la mecnun

    30.Em yekulune şaırun neterabbesu bihi raybel menun

    31.Kul terabbesu fe inni meakum minel muterabbisıyn

    32.Em te'muruhum ahlamuhum bihaza em hum kavmun tağun

    33.Em yekulune tekavveleh bel la yu'minun

    34.Felye'tu bi hadisim mislihi in kanu sadikıyn

    35.Em huliku min ğayri şey'in em humul halikun

    36.Em halekus semavati vel ard bel la yukınun

    37.Em ındehum hazainu rabbike em humul musaytırun

    38.Em lehum sullemuy yestemiune fih felyeti mustemiuhum bi sultanim mubin

    39.Em lehul benatu ve lekumul benun

    40.Em tes'eluhum ecran fe hum mim mağramim muskalun

    41.Em ındehumul ğaybu fe hum yektubun

    42.Em yuridune keyda fellezine keferu humul mekidun

    43.Em lehum ilahun ğayrullah subhanellahi amma yuşrikun

    44.Ve iy yerav kisfem mines semai sakıtay yekulu sehabum merkum

    45.Fe zerhum hatta yulaku yevmehumullezi fihi yus'akun

    46.Yevme la yuğni anhum keyduhum şey'ev ve la hum yunsarun

    47.Ve inne fillezine zalemu azaben dune zalike ve lakinne ekserahum la ya'lemun

    48.Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve sebbıh bi hamdi rabbike hıyne tekum

    49.Ve minel leyli fesebbıhhu ve idbaran nucum

  • Tur Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Tur'a, yayılmış ince deri sayfalara düzenle yazılmış kitaba, "Beyt-i Ma'mur"a1, yükseltilmiş tavana (göğe), kabaran denize andolsun ki, şüphesiz Rabbinin azabı mutlaka gerçekleşecektir.

    8.Onu geri çevirecek hiçbir şey yoktur.

    9.O gün gök şiddetle sallanıp çalkalanır.

    10.Dağlar yürüdükçe yürür.

    11, 12.İşte o gün, içine daldıkları dünya zevki içinde eğlenip oyalanan yalanlayıcıların vay haline!

    13, 14.Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara, "İşte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir" denilir.

    15."Bu Kur'an mı bir büyü imiş, yoksa siz mi (gerçeği) göremiyormuşsunuz?"

    16."Girin oraya. İster dayanın, ister dayanmayın, sizin için birdir. Size ancak yapmakta olduğunuzun karşılığı veriliyor."

    17, 18.Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları cehennem azabından korumuştur.

    19, 20.Onlara, "Dünya'da yapmakta olduklarınızın karşılığında, sıra sıra dizilmiş koltuklara dayanarak afiyetle yiyin için" denir. Biz, onlara, iri gözlü güzel hurileri eş olarak vermişizdir.

    21.İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.

    22.Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol verdik.

    23.Orada, (içilince) boş söz söyletmeyen, günah işletmeyen dolu bir kadehi elden ele dolaştırırlar.

    24.Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi gençler etraflarında dönüp dolaşırlar.

    25.Birbirlerine dönüp ("Ne iyilik yaptınız da bu nimetlere ulaştınız?" diye) sorarlar.

    26.Derler ki: "Şüphesiz daha önce biz, ailemiz içinde yaşarken (Allah'a isyandan) korkardık."

    27."Allah da bize lütfetti ve bizi iliklere işleyen cehennem azabından korudu."

    28."Gerçekten biz bundan önce ona yalvarıyorduk. Şüphesiz O iyilik edendir, çok merhametlidir."

    29.(Ey Muhammed!) O halde, sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde, sen ne bir kahinsin, ne de bir deli.

    30.Yoksa onlar, "O bir şairdir; onun, zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz" mu diyorlar?

    31.Onlara de ki, "Bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim."

    32.Bunu kendilerine akılları mı emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur?

    33.Yoksa, "O Kur'an'ı kendisi uydurup söyledi" mi diyorlar? Hayır, (sırf inatlarından dolayı) iman etmiyorlar.

    34.Eğer doğru söyleyenler iseler, haydi onun gibi bir söz getirsinler!

    35.Acaba onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?

    36.Yoksa, gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin olarak inanmıyorlar.

    37.Yoksa, Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Ya da her şeye hakim olan kendileri midir?

    38.Yoksa onların, kendisi vasıtasıyla (ilahi vahyi) dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? (Eğer varsa) dinleyenleri, açık bir delil getirsin!

    39.Yoksa, kızlar O'na (Allah'a) da oğullar size mi?

    40.Yoksa sen onlardan (tebliğ görevine karşılık) bir ücret istiyorsun da onlar, borçtan ağır bir yük altında mı kalmışlardır?

    41.Yoksa, gayb ilmi onların yanında da ondan mı yazıyorlar?

    42.Yoksa, bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Asıl, inkar edenler tuzağa düşecek olanlardır.2

    43.Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahı mı var? Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

    44.Gökten düşmekte olan parçalar görseler, "Bunlar, üst üste yığılmış bulutlardır" derler.

    45.Artık sen çarpılacakları günlerine kadar onları kendi hallerine bırak.3

    46.O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecektir ve kendilerine yardım da edilmeyecektir.

    47.Şüphesiz zulmedenlere bundan başka bir azap daha var.4 Fakat onların çoğu bilmezler.

    48.Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen gözlerimizin önündesin, kalktığında Rabbini hamd ile tespih et.

    49.Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışı sırasında O'nu tespih et.

  • Tur Suresi Konusu

    Yemin ifadeleriyle hesap gününün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna vurgu yapılarak başlayan surede, inkarcıların ahiret hayatıyla yüz yüze gelince karşılaşacakları durum, ardından cennete layık görülecek takva ehlinin mükafatları tasvir edilmekte; Resul-i Ekrem’in gerçek peygamber olduğunu kanıtlayan delillere yer verilerek (Kur’an’ın benzerini kendilerinin de ortaya koyabilecekleri iddiasında bulunanlara bu hususta meydan okunmak ve onlara çarpıcı sorular yöneltilmek suretiyle) Resulullah’a karşı ileri sürülen asılsız iddialar çürütülmektedir.

    Tur Suresi Nuzül

    Mushaftaki sıralamada elli ikinci, iniş sırasına göre yetmiş altıncı suredir. Secde suresinden sonra, Mülk suresinden önce Mekke’de inmiştir.

  • Tur Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Yüce Allah altı şey üzerine kasem (yemin) ederek peygamberleri vasıtasıyla haber verdiği azabın mutlaka geleceğini ve onu engelleyebilecek hiçbir gücün bulunmadığını bildirmektedir. Üzerine yemin edilenlerle nelerin kastedildiği ve bunların yemin konusu ile bağlantısı hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır (Allah’ın yemin etmesi ve Kur’an’da yer alan kasemler konusunda genel bilgi ve değerlendirme için bk. Zariyat 51/1-6).

    Müfessirlerin büyük çoğunluğu, 1. ayette geçen tur kelimesini –Kur’an’daki kullanımlarını dikkate alarak– Hz. Musa’ya peygamberlik görevinin tebliğ edildiği kutlu dağ (Sina dağı) anlamıyla açıklamışlardır. Bununla genel olarak dağların kastedildiği kanaatini taşıyanlar da vardır (İbn Atıyye, V, 185). Bazı müfessirler ise bu kelimenin kök anlamlarından olan “uçma” manasıyla bağ kurarak “gayb aleminden duyular alemine uçup gelenler (ilhamlar, bilgiler, melekler)” yorumunu yapmışlardır (Beyzavi, VI, 88).

    2 ve 3. ayetlerde söz konusu edilen “kitap”la ilgili olarak yapılan belli başlı yorumlar şunlardır: a) Hz. Musa’ya verilen kitap, b) Kur’an-ı Kerim, c) Hz. Muhammed’den önce indirilmiş ilahi kitaplar, d) Yaratıl­mışlarla ilgili bütün bilgilerin kayıtlı bulunduğu levh-i mahfuz, e) Meleklerin göreviyle ilgili olarak levh-i mahfuzdan istinsah edilmiş kısımlar,

    f) Haşir günü insanların dünyada yapıp ettiklerini ayrıntılı olarak görecekleri amel defterleri (Zemahşeri, IV, 33; İbn Atıyye, V, 185; Razi, XXVIII, 239). 3. ayette geçen rakk kelimesi “sahife, varak” manasına gelir; daha çok hayvan (özellikle ceylan) derisinden yapılmış ince deri için kullanılır. Burada “kitap” kelimesiyle Kur’an-ı Kerim’in kastedildiği yorumunu yapanlar, surenin indiği sıralarda Kur’an’ın bu şekilde yazılmaya başlandığı veya –tamamı açısından– ileride yazılacağına işaret bulunduğu yorumunu yaparlar. “Açık ve yayılmış” anlamına gelen menşur kelimesiyle ilgili olarak Razi şu ilginç yorumu yapar: Burada kitabın açıklık özelliğine işaret vardır; zira dürülü, kapalı kitapta ne bulunduğunu kimse bilemez; şu halde burada söz konusu olan kitap dürülü yazılardan yani levh-i mahfuzdan farklıdır; bunun anlamı “O size açıktır, onu inceleyip üzerinde düşünmenize kimse engel olamaz” demektir (XXVIII, 240).

    4. ayetteki “el-beyt’ül-ma‘mur” tamlaması hakkında başlıca üç yorum vardır: a) Semada bulunan bir evin, bir mescidin adıdır; ilgili rivayetlerde bunun yedinci semada, Kabe’nin izdüşümüne denk gelen bir yerde, arşın hizasında bulunduğu, durah diye de anıldığı, meleklerin ziyaretiyle şenlendiği belirtilir. Dördüncü ve altıncı semada veya semanın ve yerin her bir katında bir beytülma‘mur bulunduğu yönünde de nakiller vardır. Yine rivayetlerde yer alan bilgilere göre her gün oraya çok sayıda melek girer, Allah’ı takdis ve tesbih ederler; çıkanlar artık asla (kıyamete kadar) oraya dönmezler (bk. Taberi, XXVII, 16-18; Zemahşeri, IV, 33; İbn Atıyye, V, 186). Şu var ki bu rivayetlerin ayetteki tamlamayı izah amacı taşıdığı açık değildir (İbn Aşur, XXVII, 39). b) Kabe’nin adıdır. Bu yorumda mamur kelimesinin, “gelen gideni çok olan, ziyaretçileriyle şenlenen ve bakımlı olan yer” manaları esas alınmıştır (Zemahşeri, IV, 33). Bu yorumu destekleyen bir rivayete göre Allah Teala onu her yıl belirli sayıda ziyaretçi ile mamur kılar, insanların sayısı bundan eksikse meleklerle tamamlar. c) Müminin kalbi kastedilmiştir. Kalp, kişinin Allah’ı tanıması ve O’na tam bir teslimiyet göstermesiyle mamur olur (Beyzavi, VI, 89; ayrıca bk. Abdurrahman Küçük, “Beytülma‘mur”, DİA, VI, 94-95).

    Hemen bütün müfessirler, 5. ayette geçen ve “yüksek, yükseltilmiş tavan” anlamına gelen es-sakf el-merfu‘ tamlamasıyla semanın kastedildiğini belirtirler; Enbiya suresinin 32. ayeti de bu manayı destekler niteliktedir. Bu konudaki bir rivayete dayanarak bazı müfessirler, bununla (cennetin tavanı olan) arşın kastedildiği yorumunu yapmışlardır (Şevkani, V, 110; Elmalılı, VII, 4551-4552).

    6. ayetteki el-bahru’l-mescur tamlamasında geçen bahr kelimesi “deniz” anlamına gelir; bunun sıfatı olarak zikredilen mescur kelimesi ise farklı manalara gelmektedir. Bu manalardan hareketle söz konusu tamlama için yapılan belli başlı yorumlar şunlardır: a) Kızdırılmış, alevlenmiş: Kelimenin Tekvir suresinin 6. ayetindeki kullanımı ışığında, kıyametin kopması sırasında –muhtemelen jeolojik bir patlamayla– denizlerin aşırı ısınması kastedilmiş olabilir (Gafir 40/72’de de fiil –edilgen haliyle– “yakılma” manasına kullanılmıştır). b) Dolgun, taşkın: Denizlerin sularla dolu olması veya okyanuslar kastedilmiş olabilir. c) Boş: Kıyamet sırasında denizlerin boşalması kastedilmiş olabilir. d) Tutulmuş, hapsedilmiş: Denizlerin, dünyanın düzenini altüst edecek taşmalar yapmasının engellenmesine işaret olabilir (Taberi, XXVII, 18-19; İbn Atıyye, V, 186). e) Karışık, karışkan: Suyu birbirine veya tatlısı acısına karışan denizler manası kastedilmiş olabilir (Şevkani, V, 110). f) Tur’dan söz edilmesi dikkate alınarak, Firavun’un boğulduğu denizin kastedildiği de düşünülebilir (İbn Aşur, XXVII, 39-40; Elmalılı, VII, 4552). Ayrıca burada, semada arşın altında bulunan bir denize (Taberi, XXVII, 20) veya cehenneme (İbn Atıyye, V, 187) yemin edildiği yönünde rivayetler de bulunmaktadır. Taberi kelimenin “yakma” ve “dolma” şeklinde iki temel manası bulunduğunu, bunlardan ilkinin dünya hayatındaki denizlere uymadığını, dolayısıyla “dolu deniz” manası verilmesinin isabetli olacağını belirtir (XXVII, 19-20). Ancak buradaki denizin “kıyamet koparken ısınan ve kaynayan deniz” olarak anlaşılmasına da bir engel bulunmadığından mealde “kaynayan deniz” anlamı tercih edilmiştir.

    İbn Aşur burada üzerine yemin edilenlerle yeminin amacı arasındaki bağı özetle şöyle açıklar: İlk altı ayette üzerine yemin edilenler Hz. Musa’nın Firavun’a gönderilmesiyle ilgili hususlardır. Yeminin konusu ise peygamberlerin uyarılarının esasını oluşturan ilahi azabın mutlaka geleceği gerçeğidir. Firavun ve adamlarının helaki de bu gerçeği inkar edip Musa’yı yalancılıkla itham etmeleri sebebiyle olmuştur (XXVII, 36; Razi’nin burada zikredilen üç mekan [Tur dağı, deniz ve Kabe] ile üç peygamber [Hz. Musa, Hz. Yunus ve Hz. Muhammed] arasında bağ kuran tevili için bk. XXVIII, 239-240).

  • Tur Suresi Kaç Ayet?

    Tur Suresi 49 ayetten oluşmaktadır.

    Tur Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Tur Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 522. Sayfada başlayıp 524. Sayfada biter ve 27. Cüzde yer alır.

  • Tur Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Tur suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Tur suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Tur Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Tur suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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