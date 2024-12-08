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        Haberler Magazin 'Tur Rehberi'nin afişi belli oldu

        'Tur Rehberi'nin afişi belli oldu

        BKM'nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi 'Tur Rehberi', 1 Ocak 2025'te sinemalarda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 01:48 Güncelleme: 08.12.2024 - 01:48
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        BKM’nin Cem Gelinoğlu imzalı yeni filmi 'Tur Rehberi' yeni yılın ilk gününde sinema salonlarındaki yerini alacak. 1 Ocak 2025'te vizyona girecek olan 'Tur Rehberi' seyircileri kahkaha dolu bir yolculuğa çıkaracak ve yeni yıla neşeli bir başlangıç yaptıracak.

        CEM GELİNOĞLU SORDU, SİNEMA İZLEYİCİSİ SEÇTİ

        Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal'ın komedi dolu performanslarını buluşturan 'Tur Rehberi'nin afişi belli oldu. Cem Gelinoğlu, sosyal medya üzerinden takipçileri ile Tur Rehberi'nin alternatif afişlerini eğlenceli bir video ile paylaştı ve en çok beğendiklerini seçmelerini istedi. Takipçilerin büyük bir çoğunluğunun ortak kararıyla filmin afişi de netleşti.

        Eşi benzeri olmayan tur rehberi Ercüment'in eğlenceli hikayesini anlatan 'Tur Rehberi', sinema filmi, 1 Ocak 2025'te seyirci ile buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tur rehberi
        #Cem Gelinoğlu

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