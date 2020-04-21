Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Ankara’da enerji koridorlarında, TÜPRAŞ’ın koronavirüs salgını sonrasında akaryakıt sektöründe oluşan daralma odaklı yeni duruma uygun olarak önemli bir üretim hamlesi yapabileceği konuşuluyor. Kulislere göre TÜPRAŞ, salgın dolayısıyla başta jet yakıtı olmak üzere benzin ve motorin talebinin sert biçimde düşmesi nedeniyle bir rafinerisinde üretime ara verebilir. TÜPRAŞ yönetiminin bu yönde bir karar alması durumunda, İzmir-Aliağa’daki rafinerinin üretime ara vermesi yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada akaryakıt tüketimini bugüne dek görülmemiş ölçüde azalttı. Salgın öncesinde her gün binlerce insanı, dünyanın bir ucundan diğer ucuna taşıyan yüzlerce uçak seferlerine ara verdi. Diğer bir deyişle uçak filoları yere bağlandı. Jet yakıtı talebi ve tüketimi, yurt içinde ve dışında hızla düştü. Satışlar durdu.

Gerek toplu taşıma yoluyla gerekse de bireysel düzeyde insan hareketinin azalması, yerel veya uluslar arası alanda ticaretin eskisine oranla yavaşlaması motorin ve benzin satışlarını da etkiledi. Türkiye’de, akaryakıt satışlarının salgın öncesine göre yüzde 50’nin üzerinde azaldığı belirtiliyor.

ÜRETİM AŞAMALARI

Rafineriler, bu yeni duruma göre üretimlerini ayarlıyor. Teknolojisi uygun olan bazı rafineriler, jet yakıtı üretimini motorine kaydırdı. Bazıları, motorin ve benzinin yanı sıra (teknolojisi elvermediği için) zorunlu olarak jet yakıtı üretiyor. Söz konusu ürünlere (özellikle de jet yakıtına) üretim düzeyine koşut olarak talep olmayınca stoklar büyüdü. Jet yakıtında ciddi miktarda stok oluştuğu ifade ediliyor.

TÜPRAŞ REVİZE ETTİ

TÜPRAŞ, bu gelişme üzerine ilk hamleyi yaptı; 2020 yılına ilişkin beklentilerini revize etti. Şirket, 2020 yılı için öngördüğü üretim beklentisini yaklaşık 28 milyon tondan, 24 milyon tona, satış beklentisini de yaklaşık 29 milyon tondan 25 milyon tona düşürdü. TÜPRAŞ’ın 2020 yılı kapasite kullanımı beklentisi de yüzde 95–100 aralığından yüzde 80–85 aralığına çekildi.

ÜRETİME ARA VERİR Mİ?

Ankara’da enerji kulislerinde, TÜPRAŞ’ın yeni bir adım daha atabileceği konuşuluyor. TÜPRAŞ’ın, başta jet yakıtı olmak üzere benzin ve motorin talebinin sert biçimde düşmesi nedeniyle bir rafinerisinde üretime ara verme olasılığına işaret ediliyor. Bu konunun bir seçenek olarak öne çıktığı, henüz düşünce aşamasında olduğu belirtiliyor. TÜPRAŞ yönetiminin bu yönde bir karar alması durumunda, İzmir-Aliağa’daki rafinerinin üretime ara vermesin yüksek olasılık olarak değerlendiriliyor.

TÜPRAŞ’ın, İzmir’in yanı sıra İzmit, Kırıkkale ve Batman’da rafineleri bulunuyor.