Tüpraş, 2021 yılı 3. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Firma 3. çeyrekte 988 milyon TL net dönem kârı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde Tüpraş, 469 milyon TL zarar açıklamıştı.

Şirketin yılın ilk 9 ayındaki toplam net kârı ise 1.9 milyar TL oldu.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, firma yılın 3. çeyreğinde 6.9 milyon ton üretim ve 8 milyon ton satış gerçekleştirdi.

888 MİLYON TL YATIRIM

Tüpraş, 2021 yılının ilk 9 ayında yüzde 55’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 888 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirirken, yılın 3. çeyreğinde yüzde 96'lık kapasite kullanım oranına ulaştı.

Açıklamada ayrıca, "Tüpraş, Türkiye'nin akaryakıt ihtiyacını karşılama görevini emniyetli işletme anlayışıyla, hiçbir aksamaya fırsat vermeden yerine getirmeye, yetkin insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle hissedarları, iş ortakları ve ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.