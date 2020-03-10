Tüpraş'tan üniversite öğrencilerine profesyonel iş deneyimi fırsatı

AA

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Nextremers programının Tüpraş Genel Müdürlüğü ile İzmit, İzmir ve Kırıkkale rafinerilerinde hayata geçirildiği belirtildi.

İki farklı dönemde açılan Nextremers programına üniversitelerin 3. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk uygulaması 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla başlayan program kapsamında 25 üniversite öğrencisi Tüpraş rafinelerinde profesyonel iş deneyimi fırsatı elde etti. Programın ikinci yılı için başvuru süreci 23 Şubat'ta başladı. 15 Mart'a kadar sürecek başvuru sürecinde, Tüpraş kariyer sosyal medya hesaplarında yayımlanan ilan ve başvuru bağlantısı üzerinden yeni başvurular alınacak. Yeni dönem Nextremers öğrencileri, Temmuz 2020 itibarıyla Tüpraş'ta proje öğrencisi programına başlayacaklar."

"Gençlere staj deneyiminin ötesinde, gerçek bir çalışma deneyimi sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Aksoy, Nextremers'ın, öğrencilere gelecekte mutlu çalışabilecekleri bir iş yeri ve iş deneyimi yaşatmak için kurgulandığını anlattı.

Programla gerçek bir çalışma deneyiminin sunulmasının amaçlandığını vurgulayan Aksoy, "Tüpraş Nextremers proje öğrencileri yaz aylarında tam zamanlı, okul döneminde ise haftanın en az iki günü Tüpraş'a gelerek profesyonel iş ortamını soluyor. Şirketimiz, her bölümün öğrencisinin, okulda öğrendiklerinden yansımalar bulabileceği, büyük bir organizasyon. Biz bu programla öğrencilerin hem ilgi alanlarındaki departmanlarda proje bazında çalışmalarını sağlıyor hem de farklı iş alanlarında yürütülen projelere ve eğitimlere dahil olarak bütünü görmelerine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, genç yeteneklerin Tüpraş'a geldiklerinde inovasyon, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve rafineri teknik projelerinde yer alma fırsatı bulduklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz inovasyon ve kurum içi girişimcilik ekiplerinde yer alarak fikirlerini üst yönetime sunma fırsatı elde ediyor, dijital dönüşüm projeleri kapsamında veri analitiği ekiplerimizle çalışmalar gerçekleştiriyor, sürdürülebilir iş fikirleri üretiyorlar. Ayrıca genel müdürlük ve rafinerilerimizde teknik departmanlarda çalışarak önemli bilgi ve deneyimler elde ediyorlar. Nextremers olarak tanımladığımız genç arkadaşlarımız Tüpraş'ta geleceğin yetkinlikleriyle tanışıyor, kendilerini gelecek için hazırlıyor. Türkiye'nin en büyük şirketinin kapsayıcı çalışma ortamında, inovatif ve tutkuyla çalışan ekiplerden oluşan bir ailenin parçası oluyorlar."

"Kampüsteki varlığımızı daha görünür hale getiriyoruz"

Tüpraş'ın kampüs stratejisi hakkında da bilgi veren Aksoy, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir insan kaynakları stratejimiz doğrultusunda Tüpraş'ın üniversitelerde de farkındalığı yüksek bir şirket olmasını hedefliyoruz. Yıllık kampüs stratejimizi Nextremers planımız doğrultusunda belirliyor ve en iyi yeteneklere ve geleceğin Nextremers adaylarına henüz öğrenciyken ve kampüsteyken ulaşmaya çalışıyoruz. Sunumlara, örnek çalışmalara ve derslere katılım sağlıyor, kampüsteki varlığımızı daha görünür hale getiriyoruz."