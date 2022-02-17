Tüpraş 2021 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın dördüncü çeyreğinde %98’lik kapasite kullanımıyla 7 milyon ton üretim ve 7,7 milyon ton satış gerçekleştirdi. Böylece Tüpraş, 2021 yılında toplam 25,1 milyon ton üretim ve 27,6 milyon ton satış ile 151 milyar TL ciroya ulaştı. Firmanın cirosu bir önceki yıla göre yüzde 139 yükseldi.
Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre modernizasyon ve enerji verimliliğine yönelik yatırımlarını sürdüren Tüpraş, 2021 yılında %55’i sürdürülebilirlik hedefine yönelik olmak üzere toplam 1,3 milyar TL’lik yatırım harcaması gerçekleştirdi.
Firmanın 2021 yılındaki net kârı ise 3,3 milyar TL oldu
PETROL FİYATLARINDA DALGALI SEYİR
Yılın son çeyreğinde, OPEC+ ülkeleri, arz kontrolünü gevşetmeye yönelik aldıkları kararı korurken Omicron varyantının küresel petrol talebine ilişkin yarattığı belirsizlik ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanacağına yönelik açıklamalar, Brent ham petrol fiyatında dalgalı bir seyre yol açtı. Brent ham petrol fiyatı Eylül ayı sonu itibarıyla geldiği 78,8 $/v seviyesinden, çeyrek içinde dalgalı bir seyir göstererek yılı 77$/v seviyesinde kapattı.
Dördüncü çeyrekte, Avrupa’daki rafinerilerin bakımları sebebiyle arzdaki kısıntılar ve Omicron varyantının etkisine rağmen güçlü seyreden talep profili yanında yükselişini sürdüren enerji maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansıması sonucunda benzin, motorin ve jet ürün marjları güçlü seyirlerini sürdürdü; her üç ürünün marjı da Aralık ayı içerisinde pandemi öncesi dönemlerindeki seviyeleri yakaladı.
Son çeyrekte ürün marjlarındaki yükseliş ve güçlü satışlar şirketin faaliyet kârını desteklerken, doğalgaz maliyetlerindeki artışlar, rafinaj faaliyetlerindeki iyileşme üzerinde sınırlayıcı bir etkiye sebep oldu. Brent ham petrol fiyatındaki artışa bağlı olarak oluşan stok kârının etkisi ile Tüpraş yılın dördüncü çeyreğinde 669 milyon TL vergi öncesi kâr kaydetti. Şirketin 2021 yılı vergi öncesi kârı ise 2,2 milyar TL olarak gerçekleşti.
2050'DE KARBON NÖTR OLMAYI TAAHHÜT ETTİ
Tüpraş, 24 Kasım 2021 tarihinde “Stratejik Dönüşüm Planını” açıkladı. Şirket, enerji sektörünün geleceğinde de liderliği hedefleyen planı doğrultusunda yeni enerji kaynaklarına yönelik yatırımları ve enerji verimliliği projelerinin katkısıyla, 2030 yılı itibarıyla faaliyetlerinden kaynaklanan karbon salımını, 2017 yılına göre yüzde 27 oranında azaltmayı, 2050’de ise karbon nötr olmayı taahhüt etti. Tüpraş, 2022 yılından 2050 yılına kadarki yol haritasını belirleyen Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında Sürdürülebilir Rafinaj, Biyoyakıtlar, Sıfır Karbonlu Elektrik ve Yeşil Hidrojen olmak üzere dört iş alanına odaklanacağını açıkladı.
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