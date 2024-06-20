Tüpraş Stadyumu’nda saha zemini yenileme çalışmaları başladı
Beşikltaş Kulübü'nün iç saha müsabakalarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nda, saha zemini yenileme çalışmaları başladı
Giriş: 20.06.2024 - 17:47 Güncelleme: 20.06.2024 - 17:47
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Tüpraş Stadyumu'nun saha zemini yenileme çalışmaları başladı.
2023-24 futbol sezonunun ardından bir dizi konsere ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu’nda eski çimler kaldırıldı. Yüzey temizleme ve kumlama işlemleri devam eden saha zeminine daha sonra hibrit çim serileceği açıklandı.
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