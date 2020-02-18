18 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Petrol sektörü, son dönemde önemli bir konuyu konuşuyor. Yerli petrol üretimi ve bunun fiyatlaması… Önce, bu konuya ilişkin kısa bilgi verelim. 2019 yılının ilk günlerinde Petrol Piyasası Yasası’nda önemli bir değişiklik yapıldı. Meclis’te, yerli petrolün satış fiyatında, Mısır'daki Ras Gharib yerine Suudi Arabistan'daki Arab Heavy fiyatının baz alınmasını öngören bir madde kabul edildi.
Maddenin gerekçesinde düşük kaliteli yerli petrolün fiyatının baz alındığı Mısır'daki Ras Gharib'in, 2016'dan sonra fiyat indirimini yayınlamadığı, bu nedenle yerli petrol üreticilerinin Batman Rafinerisi'ne piyasa fiyatının altında ham petrol satmak zorunda kaldığı belirtildi.
TÜPRAŞ İTİRAZ ETTİ
TÜPRAŞ, bu değişikliğe, Batman Rafinerisi’ne teslim aldığı ham petrolde yıllık 30 milyon dolarlık ek maliyet oluşturacağı, kâr edemez duruma gelecek rafinerinin kapatılmak zorunda kalınacağı gerekçesiyle itiraz etti. Söz konusu düzenleme, öngörüldüğü gibi geçti ve yasalaştı.
KARŞI KARŞIYA GELDİ
TÜPRAŞ, bu kez uygulama aşamasında yerli üreticilerle karşı karşıya geldi. Türkiye’de üretilen petrolün hesaplamasında baz alınan formül ve fiyat yargıya taşındı.
Peki, sektör bu konuda ne diyor? Sektör temsilcileri, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada anlaşmazlığın çözümü konusunda bazı girişimlerin bulunduğunu belirterek, “TÜPRAŞ’ın konuyu yargıya taşıdığı yönünde bilgiler geliyor. TÜPRAŞ’ın itirazı değişiklik sonrasında baz alınan fiyat, formül ve bu fiyatın oluşturduğu ek maliyet. Sorunun, bu aşamada arabulucuda çözümü de gündemde” dedi.
Sektör temsilcileri, Türkiye’nin petrol gereksiniminin sadece yüzde 4’ünü yerli üretimden karşıladığını anımsatarak, “Kalan yüzde 96’lık bölüm ithalat yoluyla yurt dışından karşılanıyor. Şimdi, bu yüzde 4’lük payın fiyatı konusunda bir itiraz söz konusu” dedi.
Sektör temsilcileri, bu sürecin yasanın ilgili maddesinin iptalini gündeme getirmesinin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, “Bilemiyoruz, bekleyip göreceğiz” diye konuştu.
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