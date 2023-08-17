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Altın kadar ağır, elmas kadar sert olan bu element, enerji ve aydınlatma teknolojisinin vazgeçilmezidir. Ayrıca havacılık endüstrisinde de tungsten elementinden faydalanır. Geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tungsten nedir? Nerelerde kullanılır? Tungsten Türkiye’de nereden çıkarılır? Kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır? Tungsten madeni ne işe yarar? İşte, merak edilen detaylar.

Tungsten Nedir?

Tungsten kelimesinin anlamı İsveç dilinde ağır taş anlamını taşıyan “tung ve sten” sözcüklerinden oluşmaktadır. Doğada yer alan en sert elementlerden biri olduğu bilinmektedir. Geçiş metallerinden biri olan tungsten elementi oldukça yoğun bir yapıya sahiptir. Saf tungsten elementinin rengi gümüş beyazıdır.İnce bir toz haline getirildiğinde yanıcı özellik gösterebilir ve kendinden tutuşabilir. Dayanıklı ve güçlü yapısıyla ön plana çıkan tungsten, korozyona karşı oldukça dirençlidir. Erime sıcaklığı en yüksek metal olduğundan dolayı yapısal olarak çok kuvvetlidir. Ancak bilinmesi gereken tungstenin bileşikler halindeyken bu sertliği elde ettiğidir. Saf formda bulunan tungsten oldukça yumuşaktır.

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Tungsten Nerelerde Kullanılır?

Tungsten diğer adıyla volfram elementinin nerelerde kullanıldığı merak edilen konulardan biridir. Element bir zamanlar ampullerde yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak ışıktan daha çok ısı ürettiği için zamanla kullanımına son verilmiştir. Tungsten; takı yapımında, alaşımlarda, havacılık ve otomotivde, mıknatıslarda, seramik sır yapımında, kimya endüstrisinde, elektrotlarda, radyolojide ve 3D yazıcılarda kullanılmaktadır.

Tungsten Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

Dünyadaki en büyük tungsten üreticisi Çin’dir. Dünya üzerindeki tungsten kaynaklarının %80’inden fazlasına sahiptir. Ülkemizdeki tungsten rezervlerinin %98’i Uludağ’da yer almaktadır. Ülkemizde toplam 27 tungsten yatağı bulunmaktadır. Uludağ dışında tungsten elementi Elazığ, Kırklareli, Bilecik, Niğde ve Yozgat’ta da çıkarılıp işletilmektedir.

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Tungsten Madeni Kullanım Alanları

Tungsten elementi kullanım alanı açısından çeşitlilik göstermektedir. İşte, tungsten madeni kullanım alanları:

Madencilik

Petrol sanayileri

Delici ekipmanların kesici kısımları

Ekipman kaplamaları

Uzak teknolojisi

Uçak sanayi

Mikrodalga fırınlar ve diğer fırın çeşitleri

İş makineleri, gemi yapımı

Takı yapımı

Alaşımlar

Otomotiv sektörü

Ark kaynağı

Askeri kullanımlar

Patlayıcılar

Katalizör olarak

Radyoloji

Nükleer Reaktörler

Demiryolunda

3D yazıcılar

Nanoelektronik

Tungsten Nerede Kullanılır?

Sert bir metal olan tungsten elementi, yüksek sıcaklığa dayandığından dolayı endüstri ve ticaret alanında sıklıkla tercih edilmektedir. Kullanım açısında sertliği ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple diğer metalleri güçlendirmek için alaşım yapılarak yararlanılmaktadır. Oldukça ağır metal olan tungsten, madencilik ve petrol endüstrisinde de çokça tercih edilmektedir. Bu elementle oldukça iyi kesme ve delme aletleri tasarlayabilirsiniz. Takı imalatının yanı sıra soğutucular, uçak parçaları, yüksek dayanımlı çelik alaşımları ve radyasyon önleyici malzemelerin üretiminde kullanılmaktadır. Ayrıca tungsten karbür üretiminde ve X ışını makinelerde de kullanımı yaygındır. Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığı artırmak için boya ve mürekkepte kullanılmaktadır.

Tungsten Madeni Ne İşe Yarar?

Tungsten yapısal özellikleri sebebiyle A’dan Z’ye her alanda tercih edilen bir elementtir. Endüstriyel üretim açısından sağladığı yararlar oldukça fazladır. En önemli özelliği dayanıklılığıdır. Yüksek kaynama noktasına sahip olması ve birçok elementle reaksiyona girmemesi sebebiyle oldukça fazla rağbet görmektedir. Tungsten madeni; çelik imalatında, inşaat ve iş makineleri üretiminde, havacılık ve aydınlatma sektöründe, akkor lamba tellerinde kullanılmaktadır