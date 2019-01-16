Muğla ile Antalya'yı birbirine bağlayan, 12 metre genişliğinde ve 7.40 metre yüksekliğindeki 950 metrelik Göcek tüneline son yapılan zamlar vatandaşında tepkisini çekti.

Türkiye'nin tek paralı tüneli olma özelliğiyle gündeme gelen Göcek Tüneli'nde Geçiş ücretleri birinci sınıf araçlar (otomobil) için 5.5 liradan 7 liraya, ikinci sınıf araçlar için (kamyonet) 8 liradan 10 liraya, üçüncü sınıf araçlar (dingilli kamyon) için 11 liradan 14 liraya, dördüncü sınıf araçlar (tır) için 17 liradan 22 liraya çıkartıldı. Motosiklet 2 liradan 2.5 lira oldu.

Göcek rampaları diye bilinen yolun kısaltılması, daha ekonomik olması, araç yoğunluğunun önlenmesi amacıyla 2006 yılında tek tüp geliş gidiş olarak açılan Göcek Tüneli’ne yapılan son zamlar, yeniden Göcek rampalarının bulunduğu yolun rağbet görmesini sağladı.

Ücretsiz geçiş yolunda uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Göcek rampasını kullanarak yaklaşık 800 metre rakımdan karşı tarafa ulaşan sürücüler, hem gişelerde beklemek zorunda kalmadıklarını hem de ücret ödemediklerini belirtiyorlar.

2002 yılında yapılan bir sözleşme var. Mevcut tüneli işleten firma ile yapılan sözleşmede ‘Gidiş-dönüş ücret alınır’ ibaresi var. Bu sözleşme bağlayıcı

Ücretsiz Olacak Denen Tünelde Ücretli Oldu

Yapımına 2013 yılında başlanan Göcek Tüneli’nin ikinci tüp geçişi 2018 yılında hizmete girdi. Bu geçiş ilk önce ücretsiz olacağı açıklanmış daha sonra da Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu tarafından “2002 yılında yapılan bir sözleşme var. Mevcut tüneli işleten firma ile yapılan sözleşmede ‘Gidiş-dönüş ücret alınır’ ibaresi var. Bu sözleşme bağlayıcı” ifadelerine yer verilerek yap-işlet-devret modeliyle hizmet veren firma tarafından ücretli olarak işletilmeye başlanmıştı.

İlk yapılan tünel şu an bakımda olması nedeniyle kullanılmıyor, araç geçişleri ise yeni yapılan tünelden geliş-gidiş şeklinde devam ediyor.



“Bu şekilde olmaması gerekirdi”

Göcek Tüneli’nden geçmeyerek ücretsiz yolu kullanan sürücüler ise zamları protesto ederek ücretsiz geçişi kullandıklarını ifade ettiler.

Ünal Tosun, “Devletin tüneli bedava olmalı. Tünele para vermeye gerek yok. Ben yıllardır zaten tüneli protesto ederek geçmiyorum. Rampalardan çıkmak şuan daha ekonomik. Sadece 4-5 dakika fark ediyor. Bu da hayati önem taşımıyorsa sorun yok. İkinci tüneli devlet yaptı fakat para vererek geçiyoruz. Bu şekilde olmaması gerekirdi” dedi.



Zamma tepki gösteren Durmuş Gümüş de, “Tünelden geçiş 7 TL olmuş. Bu araç bu rampalardan gitmeyle bu parayı yakmaz. Bu eski yol daha ekonomik olduğu için kullanıyorum. Bu ücret düşmeli. Yoksa bu başka türlü düzelmez. İkinci tünelin ücretsiz olacağını duyduk ama o da paralı oldu” ifadelerini kullandı.



Pahalılıktan şikayetçi olan Mehmet Akın ise, “Burası çok pahalı. İlk baştan beri çok pahalı. Biz de eski yolu kullanıyoruz.” dedi.