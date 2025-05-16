Tuncer Bakırhan, korucularla ilgili sözlerinden dolayı özür diledi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Muş'ta yaptığı konuşmada kullandığı, "Korucuları işsiz bırakmayacağız. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadeleri nedeniyle koruculardan özür diledi.

Muş'ta çiftçilerle bir araya gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, "Çatışmalar bittiğinde korucuları işsiz bırakmayacağız. Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullandı.

REKLAM advertisement1

Kullandığı ifadelere gelen tepkiler üzerine Bakırhan, koruculardan özür diledi. TV100'de katıldığı programda konuşan Bakırhan, "Bence şöyle, bu çok derin bir konu ama tam olarak ifade edememiş olabilirim. En başta onu söyleyeyim. Burada başka bir kasıt yoktu, buna emin olabilirsiniz. Belki hani Türkiye kamuoyu bilmez. Benim ailem şu anda hayvancılıkla uğraşıyor. Biz bütün geçimimizi oradan sağlıyoruz. Arılarımız var, hayvanlarımız var, besleriz, satarız. Bütün geçimimiz bizim odur. Yani burada bir kasıt, bir küçümseme, bir aşağılama yok. Korucular neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yolu bulunmalıdır. Onu demek istedim ama dediğim gibi yanlış. Kalbi kırılan korucular olduysa. Yanlış ifade edilmiş olabilir. Özür dilerim. Yani bir kastım yok, onu bir defa söyledim" dedi.

REKLAM MSB'DEN 'GÜVENLİK KORUCULARI' AÇIKLAMASI Milli Savunma Bakanlığı (MSB), güvenlik korucularına ilişkin, "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan Güvenlik Korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır." açıklamasını yaptı. Bakanlığın sosyal medya hesabından, güvenlik korucularına ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Terörle mücadelede devletinin ve milletinin yanında yer alarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte omuz omuza büyük bir cesaretle görev yapan ve gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan güvenlik korucularımız, terörle mücadelenin gerçek kahramanlarındandır. Devlet-millet bütünleşmesinin güzel bir örneği olarak daima devletinin yanında yer alan güvenlik korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir." DERVİŞOĞLU: KORUCULAR CANI PAHASINA MÜCADELE ETMİŞ EVLATLARIMIZDIR İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Bakırhan'ın sözleri nedeniyle, "Korucular, Türkiye Cumhuriyeti için canı pahasına mücadele etmiş evlatlarımızdır. Terörün safında değil, devletinin yanında olmuş on binlerce Zaza, Türkmen ve Kürt kardeşimizi, bu pespaye dilin hakaretlerine mi terk edeceksiniz? Birlikten, Al Bayraktan yana olan vatan evlatlarını, bu paçavracılara mı ezdireceksiniz? Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ: TÜRK MİLLETİ ŞEHİDİNİ UNUTMAZ Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de, "Koruculuk sistemi, terörün gölgesinde yaşamayı reddeden, milletin ve devletin yanında duranların karargahıdır. Bu kahramanlarımıza sahip çıkmak, sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda milli görevdir. Bu onura sahip olan vatan evlatlarına, vatan kavramının ne olduğunu kavrayamayan hainler dil uzatamaz. Bu gibi benzer sakat düşünceleri savunanlar, terörle mücadelenin yükünü sırtlayan bu vatan evlatlarına saygı duymayı öğrenmelidir. Çünkü Türk milleti, şehidini unutmaz, kahramanını yalnız bırakmaz" dedi. AĞIRALİOĞLU: KORUCULARIMIZ DEVLETİN NAMUSUDUR Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da, "Devlet ve millet varlığımızın devamı ve terörsüz Türkiye ideali için 41 yıldır cansiperane mücadele eden, şehitler veren, gazi olan korucularımız, güvenlik güçlerimiz gibi devletin namusudur. Hiçbir mücadele, müzakere namus üzerinden yapılmaz. Devlet, kendi varlığı için bedel ödemiş kimseyi sahipsiz bırakamaz. Devletin gücü, 41 yıl boyunca terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi yolunda mücadele eden korucuların sopasıdır. Nazikçe hatırlatıyorum" ifadelerini kullandı.