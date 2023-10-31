Tunceli'nin kültür, tarih ve doğa rotaları meraklılarını bekliyor

"TUNCELİ'NİN CAZİBESİYLE DİĞER BÖLGE İLLERİMİZİN DE ZİYARETÇİ SAYISINI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulhavap Yoğunlu, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine turizmin büyük katkı sunduğunu söyledi.

Tanıtım ve markalaşma çalışmaları yürüttüklerini belirten Yoğunlu, "Bizler Malatya ile Elazığ'da daha önce yürüyüş ve bisiklet rotalarımızı ortaya çıkarmış, TÜRSAB'a bağlı acentelere tanıtmıştık. Bu sene de Bingöl ve Tunceli'de trekking rotaları ortaya çıkardık. Bu kapsamda rotalarımızı ulusal ve uluslararası trekking turları düzenleyen TÜRSAB'a bağlı 18 acenteye gezdiriyoruz. Acenteler bu sayede Tunceli'deki gezi rotalarına tur düzenlemeden önce etüt çalışmaları yapıyor" dedi.