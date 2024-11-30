Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme yapıldı.

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23 KASIM'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI DHA'daki habere göre İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı. REKLAM

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, sabah saatlerinde '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için evinden alınarak Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.