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        Haberler Gündem Politika Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan adliyeye götürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Tunceli Belediyesi Eş Başkanı adliyeye götürüldü

        Tunceli Belediyesi'ne yapılan görevlendirmenin ardından 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan gözaltına alınıp, ardından ev hapsi verilen DEM Parti'li Meclis Üyesi ve Eş Başkan Birsen Orhan, ifade vermek üzere Tunceli Adliyesi'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:15 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:26
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        Tunceli Belediyesi Eş Başkanı adliyeye götürüldü
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        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almalarının ardından; İçişleri Bakanlığı tarafından geçici görevlendirme yapıldı.

        23 KASIM'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'daki habere göre İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirmesine karşın kentte düzenlenen protestolara katılarak açıklama yapan Tunceli Belediyesi Eş Başkanı Birsen Orhan, 23 Kasım'da gözaltına alındı.

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        EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

        Emniyette ifade vermeyen ve sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edilen Orhan, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı suç işlemeye alenen tahrik' suçundan yurt dışı yasağı konularak ev hapsine çarptırıldı.

        SABAH SAATLERİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Pertek ilçesinde ev hapsinde olan Orhan, sabah saatlerinde '2911 sayılı yasaya muhalefet ve görevi yaptırmamak için direnme' suçundan ifade vermesi için evinden alınarak Tunceli Adliyesi'ne götürüldü.

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        #Birsen Orhan
        #Son dakika haberler
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