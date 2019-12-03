03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
'Hababam Sınıfı' film serisinde 'Bacaksız’ lakaplı Tuncay Akça, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde kalın bağırsağında kitle olduğu tespit edilen Akça, Prof. Dr. Hakan Güven ve Op. Dr. Fazıl Sağlam tarafından ameliyat edildi.
Akça, 7 gün hastanede kaldıktan sonra bugün akşamüzeri taburcu edildi. 'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet Arıman ve Teoman Ayık da taburcu olan arkadaşlarını yalnız bırakmadı.
"RİSKLİ BİR AMELİYATTI"
Bağırsaklarından ameliyat olduğunu ifade eden Hababam sınıfı oyuncusu Tuncay Akça, “Bağırsak ameliyatı oldum. Çok riskli bir yerdeydi. Allah razı olsun 7 günde beni ayağa kaldırdılar. Taburcu oldum çıkıyorum. Riskli bir ameliyattı; ama o kadar güzel bir ekibin eline düştük ki onlar bize çok iyi bir şekilde baktılar. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi cerrahi bölümündeki bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Çok şükür ayaktayız. Sevenlerimizin dualarını bekledik, çok kişinin de dualarını aldık. Hepsinden Allah razı olsun. Beni yalnız bırakmadılar” şeklinde konuştu.
"BÜTÜN HAYRANLARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Arkadaşının çok başarılı bir ameliyat geçirdiğini söyleyen oyuncu arkadaşı Teoman Ayık, “Çok iyi bir ameliyat geçirdi. Ameliyata giren Prof. Dr. Hakan Güven ve Op. Dr. Fazıl Sağlam’a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Ali Yavuz arkadaşımız çok destek oldu. Buradaki sevenlerine ve bütün hayranlarına da çok çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
"DÜŞKÜN BİR HALDEYMİŞ GİBİ GÖSTERMELERİ MORALİMİ BOZDU"
'Hayta İsmail' lakaplı Ahmet Arıman ise, “Arkadaşımızın hastalığında yanında olduk. Dün haberlerde sanki böyle çok düşkün bir haldeymiş gibi gösterdiler. Benim çok moralim bozuldu. Kardeşimiz maşallah sapasağlam, evine gidiyor. Gayet normal bir ameliyat geçirdi. Kendisine geçmiş olsun diyorum” dedi.
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