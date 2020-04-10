Kısa süre önce 'İnsanlığın Öldüğünü Duydum Vol.1' adlı EP’sini çıkaran Tuna Kiremitçi, albümün ilk videosu 'İz Kalmadan'ın tüm YouTube gelirlerini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne bağışladığını açıkladı.

"Gün dayanışma ve sağlık çalışanlarımızın maddi-manevi yanında olma günü" diyen Kiremitçi, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada herkesi videoyu izleyerek ve paylaşarak desteklemeye davet etti.

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