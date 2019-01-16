"KENDİSİNİN HAYRANIYIM"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Tuvana Türkay'ın yerine toplantının nedenini açıklayan Tuna Kiremitçi, "Ben 'Tuna ve arkadaşları' adında bir albüm hazırlıyorum. Zaten kendisinin hayranıyım. Tuvana da bu albümde benimle düet yapacak. Kendisine şarkı söylememiz için teklif yaptım, o da kabuk etti. Beni kırmadı. Albümde başka sanatçı dostlarım da olacak" dedi.