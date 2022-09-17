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Tümer Metin'in Galatasaray - Konyaspor maçı yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, 58 hafta sonra liderliğe yükseldi. Futbol yorumcusu Tümer Metin, Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendirdi

17.09.2022 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • "İlk yarıda Konyaspor'un hem pas hem pozisyon olarak iyi başladığını söyleyelim. Bu akşamın manşeti liderlik tamam, oyun tartışılır diyebilirsin. Haftayı lider kapatıyorsun, Okan hoca istediklerini yapamamaktan hatta 3 yerli kuralından yakınarak bir açıklama yapabilir"

  • "Maçı kazanan Galatasaray, oyunu kazanan ne Konya ne de Galatasaray. Konyaspor ikinci yarıda ilk yarıdaki görüntüsünden uzaktı. Mevcudun içerisinde gözler görülen sıkıntılar hafta 7 haftada 16 puan var. Okan hocanın önüne böyle bir tablo çizseler sezon başında kabul edebilir. Oyun olarak böyle olacaksın deseler, ilk 6 haftadan sonra biz zaten düzeleceğiz diyebilir"

  • "Galatasaray'ın mevcut sıkıntıları devam ediyor. Taraftarlar sen de hiç bir şeyi beğenmiyorsun diyebilir ama Okan hoca da sıkıntılarının aynı olduğunu söyleyecektir"

  • "Icardi, Gomis'in yerine girdi. Belli ki hazır değil, ön direk koşusu ve rakibini hataya zorlaması santrafor meziyetlerini gösterdi. Bizde bir gerginlik var. Manchester City'nin maçını izledim, tekrarı varmış. Sacha Boey'in ayağında top, 9 oyuncu duruyor. Yusuf oyuna girdikten sonra hareketlendi biraz herkes. Kerem hareketli, Yunus hareketli diyebiliriz normalde, onlar da repertuvarına yeni bir şey katmıyorlar"

  • "Üretmekte zorlanıyor Galatasaray bu bir gerçek, tempo da Okan hocanın istediği tempo değil bence. Oliveira'nın temposu, Boey'in, Kerem ve Yunus zaman zaman tempoları tamam, Torreira'nın defansif anlamda temposu tamam ama gerisi o tempoyu gösteremiyor"

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