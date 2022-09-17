"Organizasyondaki sıkıntı şu Galatasaray'da, uzaktan şut attılar mı? Bugün için tartışılır, duran toptan etkili oldular mı? O da tartışılır. İkinci golü buldukları gol bir organizasyondur mesela. Bunları daha çok yapmak lazım. Bu 3 yerli kuralı var ya, eğer o olmasa Galatasaray'ın oyunu değişebilir"