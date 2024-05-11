Tüm canlıların kanı kırmızı değildir: İşte mor, sarı ve yeşil kana sahip canlılar!
İster inanın ister inanmayın, her kan kırmızı değildir. Canlılara hayat veren sıvı, hangi canlıdan bahsettiğinize bağlı olarak aslında beş farklı renge sahip olabilir. İşte kırmızı dışındaki kan rengine sahip hayvanlar!
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Kan rengi, vücutta gerekli besinleri taşıyan, plazma proteinleri adı verilen kandaki özel proteinlerdeki farklı kimyasalları yansıtır. Ancak bazı hayvanlar kanlarının gerçek rengini siz incelemeden ortaya çıkarmıyor. Nedeni ise kanlarında bulunan bazı kimyasalların sadece oksijene değince renk değiştirmesi. İşte, canlılarda bulunan 5 farklı kan rengi!
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KIRMIZI
İnsanlar ve diğer omurgalıların çoğu kırmızı renk kana sahiptir.
Kan proteinlerimizdeki demir, kırmızı rengi vermekten sorumludur. Damarlarımızdaki kan koyu kırmızıdır, ama o demir açık bir yara yoluyla oksijene maruz kalırsa kanı, parlak kırmızı renge dönüştürür.
- 3
SARI
Böcekler, deniz fıskiyeleri, denizhıyarı sarı renk kana sahiptir.
Bu hayvanların kanlarında nispeten yüksek yoğunlukta vanabin, kimyasal madde içeren ve oksijenlendiğinde sarıya dönen vanadyum bulunur. Vanabin aslında oksijenin vücutta taşınmasına yardımcı olmaz. Bu sebeple amacı tam olarak bilim insanlarınca çözümlenememiştir.
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- 4
YEŞİL
Deniz solucanları da dahil olmak üzere birçok annelid (halkalı solucan), segmentli solucanlar ve sülükler yeşil renk kan taşır.
Bu hayvanların kan proteinlerinde klorokruorin adı verilen bir kimyasal bulunur. Bu kimyasal sayesinde kan oksijenlendiğinde yeşile döner. Ancak bazen daha yüksek yoğunlukta açık kırmızı da olabilir.
- 5
MAVİ
Örümcekler, kabuklular, ahtapotlar ve mürekkep balıkları, bazı yumuşakçalar mavi renk kana sahiptir.
Bu hayvanların kan proteinlerinde daha yüksek konsantrasyonlarda bakır bulunur. Normalde kan renksizdir, ancak bakır sayesinde oksijenlendiğinde maviye döner.
- 6
MOR
Brakiyopodlar, fıstık solucanları, ve diğer bazı deniz solucanı türleri mor renk kana sahiptir.
Birçok deniz omurgasızının kan proteini vücutları boyunca oksijen taşımak için hemeritrine sahiptir. Oksijenlendiğinde hemeritrin mor-pembe bir renge dönüşür.
Kaynak: Bussines Insider
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