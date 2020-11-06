Tüm modelleri elektrikli olacak

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İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley, sektördeki trendlere uygun olarak elektrikli araç vizyonunun kapsamını genişletti.

Yapılan açıklamaya göre, 2026'dan itibaren markanın model gamını sadece elektrikli ve plug-in hibrit araçlar oluşturacak. İngiliz üretici, 2030 yılından itibaren ise bütün modellerinin yüzde yüz elektrikle çalışacağını açıkladı.

Bentley'in bu kararının arkasında, Çin ve Avrupa Birliği'nde gittikçe sertleşen emisyon regülasyonlarının bulunduğu kaydediliyor.

Alman Volkswagen Grubu bünyesindeki 100 yıllık Bentley'in, önümüzdeki yıl 2 yeni plug-in hibrit model tanıtacağı da verilen bilgiler arasında.

Bentley CEO'su Adrian Hallmark, "100 yıllık markamız, lüks otomobil markasında sürdürülebilir ve lüks için etik bir rol modele evriliyor" dedi.

Volkswagen geçen hafta yaptığı açıklamada, pandemiye rağmen üçüncü çeyrekte elde ettiği kârın, grubun lüks markaları sayesinde gerçekleştiğini bildirmişti.