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        Haberler Dünya Tulsi Gabbard'ın Trump kabinesindeki rolü ve Ukrayna karşıtlığı tartışmaları | Dış Haberler

        Tulsi Gabbard'ın Trump kabinesindeki rolü ve Ukrayna karşıtlığı tartışmaları

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor, Trump'ın kabinesinde yer alacak isimler ise şimdiden tartışılmaya başlandı. Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için aday gösterdiği Tulsi Gabbard, Ukrayna politikasına yönelik eleştirileriyle öne çıkan bir isim...

        Giriş: 15.11.2024 - 10:21 Güncelleme: 15.11.2024 - 10:21
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        Tulsi Gabbard'ın Trump kabinesindeki rolü
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesinin ardından, kabinesinde yer alacak isimler şimdiden tartışma konusu olmaya başladı. Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü için aday gösterdiği Tulsi Gabbard, geçmişte Ukrayna politikasına yönelik eleştirileriyle dikkat çekmiş bir isim olarak öne çıkıyor.

        Gabbard'ın Ukrayna Politikalarına Yönelik Eleştirileri

        Tulsi Gabbard, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarını ve NATO politikalarını açıkça eleştiren açıklamalarıyla biliniyor. Şubat 2022’de "X" platformundaki paylaşımında, Biden yönetimini ve NATO'yu, Ukrayna'nın NATO'ya katılımıyla ilgili Rusya'nın güvenlik endişelerini dikkate almamakla suçladı. Gabbard, "Bu savaş ve acılar kolayca önlenebilirdi" diyerek NATO'nun genişleme politikasına yönelik itirazını dile getirdi.

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        Biden yönetiminin Ukrayna'ya misket bombası göndermesini de eleştiren Gabbard, bu kararın "Ukrayna halkını umursamayan bir yaklaşım" olduğunu savundu. Bu tür silahların, uzun vadede Ukrayna'da patlamamış mühimmat nedeniyle sivil kayıplara yol açacağını belirtti.

        Enerji ve Yaptırımlara Yönelik Eleştiriler

        Gabbard, Biden'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlarını da başarısızlık olarak nitelendirdi. Ağustos 2022'de, "Rusya'nın enerji gelirleri, işgal öncesinden daha yüksek seviyelerde" diyerek yaptırımların istenilen ekonomik etkileri yaratamadığını ifade etti. Ayrıca, Biden'ın enerji politikalarını eleştirerek, ABD halkının enerji krizinden doğrudan etkilendiğini söyledi.

        Gabbard, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolarlık yardımların denetimsiz olması ve bu yükün Amerikan halkına bindirilmesini eleştirerek, Kongre'nin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi üyelerini hedef aldı. Temmuz 2022'de yaptığı açıklamada, "Biden ve Washington elitleri, Amerikalıları fakirleştirme pahasına Ukrayna'daki otoriterliği yenmek için nükleer savaş riskine giriyor" ifadelerini kullandı.

        Ukrayna'nın Tepkisi ve Gabbard'ın Listelenmesi

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        Gabbard, Nisan 2022'den itibaren Ukrayna’nın "Barış Yapıcı" adlı veri tabanında "Rus yanlısı bilgi operasyonlarına katıldığı" gerekçesiyle yer alıyor. Bu durum, Gabbard’ın Ukrayna politikalarına ilişkin sert eleştirilerinin uluslararası yankı uyandırdığını gösteriyor.

        Trump'ın Kabinesi ve Onay Süreci

        Trump’ın 20 Ocak’ta göreve başlamasıyla birlikte, Tulsi Gabbard’ın Ulusal İstihbarat Direktörlüğü adaylığı Kongre’nin onayına sunulacak. Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluklarını koruması, Gabbard’ın adaylık sürecinin hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini gösteriyor. Ancak, Gabbard’ın geçmişteki tartışmalı açıklamaları ve Ukrayna politikasına yönelik tutumu, bu süreci siyaseten hareketli hale getirebilir.

        Trump’ın Yeniden Başkanlığı ve Yeni Dönem

        5 Kasım’da yapılan seçimleri kazanan Trump, dört yıllık bir aranın ardından Beyaz Saray’a dönerek ABD tarihine geçti. Yeni yönetimin, Trump’ın tartışmalı adayları ve politika tercihleriyle Amerikan iç ve dış politikasında nasıl bir yön çizeceği merak konusu. Tulsi Gabbard gibi isimler, bu yeni dönemin simgeleri olarak dikkatle takip ediliyor.

        Bu gelişmeler, Trump yönetiminin Ukrayna politikasında ciddi bir değişim yaşanabileceği sinyalini verirken, ABD’nin uluslararası alandaki duruşunda da farklılıklar olabileceğine işaret ediyor.

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        #Donald Trump
        #ABD
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