"KIZIM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Pedro De Noronha, muhabirlerin, "Kızınız Siena'nın bu olaylardan olumsuz etkilenmesinden korkmuyor musunuz?" sorusuna ise, "Geçen sefer Türkiye’ye geldiğimde havalimanında tutuklandım. Bunların artık hiçbir önemi yok. Kızımın geleceği için sonrasına bakacağım. Mücadelemi bitirmeyeceğim. Savaşacağım. Sonunda kendimi duyuracak bir nefesim olduğu için sizlere çok teşekkür ederim." yanıtını vermişti.