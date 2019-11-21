"10 KİLO ALDIM"



Kızım olacak. Birkaç isim belli ama karar veremedik. Canım bir şey istemiyor, bir tek geçen çiğ köfte aş erdim. Genelde olursa tatlı isteğim oluyor. Eşim bana çok iyi bakıyor sağ olsun. Şu ana kadar 9-10 kilo aldım.