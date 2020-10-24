Ünlü oyuncu, “Sana yakışan bir cenaze töreni nasıl olurdu?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:



"Kendi cenazeme reklam almayı hayal ediyorum. Öykü Karayel’e cenazemde konuşma yapma görevini verdim; ağlayarak ‘Ne kadar seksi, ne kadar erotik bir insandı’ diyecek."