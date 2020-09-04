Tüketici kredilerinde vade kısaldı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ( BDDK) bugünkü toplantısında tüketici kredilerinin vadesinde değişiklik kararı aldı. Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırı altmış aydan otuz altı aya indirildi.

BDDK'nın internet sitesindeki duyuruda şöyle denildi:

''Kurulun 04.09.2020 tarihli toplantısında, 04.09.2020 tarih ve 24049440-045.01[4/5]-E.13116 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde; -Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine,-Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir''

Şubat 2029'da ihtiyaç kredilerinde vade 36 aydan 60 aya çıkarılmıştı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 656 MİLYAR TL

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 22 milyar 717 milyon lira artarak 3 trilyon 473 milyar 289 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 28 Ağustos ile biten haftada 3 milyar 745 milyon lira yükselerek 656 milyar 507 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 274 milyar 278 milyon lirası konut, 10 milyar 145 milyon lirası taşıt ve 372 milyar 84 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

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