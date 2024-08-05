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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK enflasyon rakamları: 2024 Temmuz enflasyon oranı ne olacak, beklenti ne yönde, piyasa anketi ne diyor?

        TÜİK tarafından Temmuz enflasyon oranı açıklandı! 2024 Temmuz enflasyon rakamları ne oldu?

        TÜİK, 2024 Temmuz enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu sayede milyonlarca kiracıyı ve ev sahibini ilgilendiren TÜFE artış oranı da belli oldu. Peki, TÜİK Temmuz enflasyon oranı ne oldu? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 07:24 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:08
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        • 1

          TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri gündemdeki yerini aldı. TÜİK, saat 10.00'da enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Temmuz enflasyon verileri ne oldu, TÜFE ne kadara arttı, enflasyon arttı mı? İşte, detaylar...

        • 2

          TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini bugün yani 5 Ağustos'ta saat 10.00'da açıklandı.

        • 3

          2024 TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI

          Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 arttı.

        • 4

          2024 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

          Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
          Ocak 43,31 6,84 6,7
          Şubat 42,46 4,04 4,53
          Mart 45,58 3,67 3,16
          Nisan 43,65 3,22 3,18
          Mayıs 43,95 3,04 3,37
          Haziran 42,61 2,28 1,64
          Temmuz 42,20 3,51 3,23
        • 5
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