TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verileri gündemdeki yerini aldı. TÜİK, saat 10.00'da enflasyon rakamlarını açıkladı. Peki, Temmuz enflasyon verileri ne oldu, TÜFE ne kadara arttı, enflasyon arttı mı? İşte, detaylar...