EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor. 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.