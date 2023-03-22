TÜİK, 2022 yılı çocuk araştırması sonuçlarını açıkladı

EV İŞİ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 52

Bunun yanı sıra son bir hafta içerisinde en az bir ev işi yapan 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı da yüzde 52,5 olarak ölçüldü.

Çalışmada ebeveynlerinin kendilerini önemsediğini gösterdiklerini belirten çocukların oranı da yüzde 92,8 oldu. Buna göre ebeveynlerinin, sorunlarını ve endişelerini anlamaya çalıştıklarını belirten çocukların oranının ise yüzde 87 olduğu görüldü.