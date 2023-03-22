Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı çocuk araştırması sonuçlarını açıkladı. Raporda dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Araştırma kapsamında 0-17 yaş grubundaki 14 bin 705 çocuk ile ilgili bilgiler derlendi.
KENDİNE AİT ODASI OLAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 34
Çalışmaya göre kendine ait odası olan çocukların oranı yüzde 34 iken kendine ait odası olmayan çocuklar arasında, uyumak için kullandığı odayı bir hanehalkı üyesi ile paylaşanların oranı yüzde 29, iki veya daha fazla hanehalkı üyesi ile paylaşanların oranı ise yüzde 36 oldu.