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TÜİK'ten dikkat çeken çocuk araştırması: Mutlu hisseden çocukların oranı... - Haberler

TÜİK, 2022 yılı çocuk araştırması sonuçlarını açıkladı

TÜİK, 2022 yılı çocuk araştırması raporu yayınlandı. Çalışmada kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı yüzde 96 olarak ölçüldü

Giriş: 22.03.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı çocuk araştırması sonuçlarını açıkladı. Raporda dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Araştırma kapsamında 0-17 yaş grubundaki 14 bin 705 çocuk ile ilgili bilgiler derlendi. 

    KENDİNE AİT ODASI OLAN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 34 

    Çalışmaya göre kendine ait odası olan çocukların oranı yüzde 34 iken kendine ait odası olmayan çocuklar arasında, uyumak için kullandığı odayı bir hanehalkı üyesi ile paylaşanların oranı yüzde 29, iki veya daha fazla hanehalkı üyesi ile paylaşanların oranı ise yüzde 36 oldu.

  • YÜRÜYÜŞ VE KOŞU YAPANLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

    Araştırmada sportif faaliyetler incelendiğinde 4-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 14'ünün yürüyüş veya koşu yaptığı ve yüzde 7'sinin futbol oynadığı görüldü.

  • EBEVEYNLERİN EV ÖDEVLERİNE YARDIM ETTİĞİ ÇOCUK SAYISI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

    Okul derslerinin baskısı altında hissedenlerin oranı da çalışmaya göre yüzde 13 oldu. Bu alanda 6-17 yaş grubundaki erkek çocukların oranı yüzde 12,7 iken aynı yaş grubundaki kız çocukların oranı ise yüzde 14,1 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra ebeveynlerin ev ödevlerine yardım ettiği 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı da yüzde 54,8 oldu. 

     

  • ÇOCUKLARIN YÜZDE 40'I SİNEMA VEYA TİYATROYA GİDEMİYOR

    Yapılan çalışmada son 1 yılda sinema veya tiyatroya giden 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı da yüzde 39 olarak ölçüldü. Sinema veya tiyatroya gidemeyen çocukların gitmeme nedeninin yüzde 40'ı da "maddi olarak karşılayamamak" olarak belirlendi. 

  • ZORBALIK KONUSU DA ELE ALINDI

    Araştırmada ayrıca zorbalık konusu da araştırıldı. Buna göre diğer çocuklar tarafından zorbalığa uğrayan 6-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 13,8 oldu.

     

  • EV İŞİ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 52

    Bunun yanı sıra son bir hafta içerisinde en az bir ev işi yapan 5-17 yaş grubundaki çocukların oranı da yüzde 52,5 olarak ölçüldü.

    Çalışmada ebeveynlerinin kendilerini önemsediğini gösterdiklerini belirten çocukların oranı da yüzde 92,8 oldu. Buna göre ebeveynlerinin, sorunlarını ve endişelerini anlamaya çalıştıklarını belirten çocukların oranının ise yüzde 87 olduğu görüldü.

  • MUTLU MUSUNUZ SORUSUNA YANIT

    Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten çocukların oranı da çalışmada yüzde 96 olarak ölçüldü. Araştırmada tüm yaşantılarında kendini mutlu hissettiğini belirten 13-17 yaş grubundaki çocukların oranı yüzde 69,1 iken kendini orta seviyede mutlu hisseden aynı yaş grubundaki çocukların oranı da yüzde 27,6, kendini mutsuz hissedenlerin oranı ise yüzde 3,4 oldu.

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